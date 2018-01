Odontoglosum neboli orchidej jazykovec

U rodu Odontoglosum se můžeme setkat až se 100 různými druhy. Příbuzný je tento druh s druhem oncidium a s velkou oblibou jsou tyto dva druhy také kříženy. V zemi svého původu tato orchidej roste ve vlhkých lesích ve výšce až 3000m. n. m. Rostlinu zpravidla tvoří zploštělé pahlízy, které nesou 1 – 3 řemenovité listy. Stvol, který nese květenství, může dosáhnout až do jednometrové výšky. Květy mají hvězdicovitý tvar a mohou být velké až 4cm. Na jednom stonku můžeme dokonce spatřit až 30 květů, což už je opravdu veliký počet. Z těchto nádherných květů se navíc budeme moci těšit i poměrně dlouhou dobu a to až po 8 týdnů. Po odkvětu je dobré stvol rostliny odstřihnout.

Odrůdy rostliny Odontoglosum

crispum (hvězda Kolumbie): květy jsou na této odrůdě uspořádány do řídkého květenství. Jsou zbarveny do bílo růžové, doplněné o hnědé skvrny. Kvetou od podzimu do zimy

grande: barva květů u této odrůdy je tmavě žlutá, ozdobená o červenohnědé skvrny

bictoniense: tato odrůda se řadí mezi ty nejjednodušší na pěstování, květy nasazuje poměrně jednoduše

gloriosum: tato odrůda kvete na jaře krásnými krémovými květy s červenými tečkami. Samotná báze květu je žlutá

tribolum: květy této odrůdy jsou žlutozelené s hnědými skvrnami a objevují se na jaře

Charakteristika rostliny

Tato epifytická orchidej má svůj původ v Mexiku a Kolumbii. Její listy jsou řemenité a zelené. Barva květů může být poměrně rozmanitá, můžeme se setkat s bílou, krémovou, růžovou, fialovou či žlutou barvou. Doba jejího kvetení je obvykle na podzim či v zimě, můžeme se ale setkat i s druhy které kvetou na jaře. Květy některých druhů mají velmi intenzivní vůni, ale některé druhy naopak nevoní vůbec. Rostlina se obvykle dorůstá do výšky v rozmezí od 20 do 120cm. Řadí se mezi rostliny spíše náročné na pěstování, protože potřebuje zajistit chladné stanoviště a přes léto ji velmi bude prospívat pobyt na venkovním stanovišti.

Jak na správné pěstování rostliny Odontoglosum

Tuto orchidej bychom správně měli zasadit do směsi rašeliny a kůry. Naprosto ideální stanoviště je pro rostlinu místo v polostínu, protože přímé sluneční paprsky by jednoduše mohly popálit listy rostliny. Od jara do podzimu ji budou naprosto vyhovovat teploty kolem 20°C. Od měsíce září, v době po vyzrání nových výhonů, rostlina vyžaduje chladnější, či temperované prostředí. V období růstu je důležité rostlině poskytovat poměrně vysokou zálivku. Mezi jednotlivými zálivkami bychom vždy měli nechat substrát mírně vyschnout. Po odkvětu rostliny je dobré zálivku o něco zmírnit. Rosit rostlinu je nutné pouze za horkých letních dní a v případě, že rostlina je umístěna na venkovním stanovišti. V období růstu rostlinu také každých 14 dní hnojíme společně se zálivkou. Prospěšným krokem pro rostlinu je i hnojení přímo na list. Je vždy nutné správně znát druh rostliny, který pěstujeme. Obvykle se totiž rostliny v zimě nehnojí, v případě že ale máme druh, který kvete na jaře, je ho nutné hnojit v zimě.

Přesazování, množení, letnění

V případě, že chceme rostlinu množit, můžeme tak činit pomocí dělení. Nejlepší dobou pro přesazování jsou jarní měsíce, v momentě kdy se začínají objevovat nové výhony. Letnění je pro tuto rostlinu velmi prospěšně a to zejména protože je poté mnohem více odolná proti napadení škůdci či houbami.