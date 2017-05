Ochrana našich nejmenších: jak na bezpečnou domácnost

Zařizování dětského pokoje neznamená jen výběr vhodné barvy na zeď, hezkého nábytku a doplňků, které perfektně ladí. Pozornost bychom měli věnovat také prevenci možných úrazů a nebezpečných situací, k nimž může nejen v pokojíčku dojít. Většina rodičů dobře zná nejrůznější protiskluzové prvky, dveřní zarážky či záslepky do elektrických zásuvek. Jsou však i další způsoby, jak udělat dětský pokoj bezpečným a sobě ušetřit starosti. Základem je stabilní nábytek

Děti používají nábytek jako oporu i prolézačku, na kterou se chtějí dostat. I když se mohou skříně zdát stabilní, tak stačí zapůsobit zátěží na správném místě a skříň se převrhne. Ve chvíli, kdy začne malé dítě objevovat svět okolo sebe, nastal čas pro vás, abyste začali objevovat nábytkové kování k uchycení nábytku do zdi. Kování k tomu určené stojí v řádech desetikorun a někteří výrobci ho dodávají přímo s nábytkem. Možná pak budete mít ve zdi pár děr navíc, ale za bezpečí vás i vašich dětí to opravdu stojí.

Mami, jak mám odemknout?

Dítě zevnitř zamčené v pokoji je noční můrou každého rodiče. Spousta z nás byla v situaci, kdy uvězněný potomek hystericky pláče anebo, což je ještě horší, je naprosto zticha a my netušíme, co se uvnitř děje. Nejdůležitějším krokem je v tomto případě samozřejmě prevence a odstranění klíčů ze všech vnitřních dveří v domě. Může se ovšem stát, že se dítě zamkne v bytě nebo v domě klíči ve vchodových dveřích a neví, jak odemknout. V takovém případě je řešením speciální vložka s prostupovou spojkou. Ta umožňuje odemknutí dveří bez ohledu na to, jestli je v nich z druhé strany klíč, nebo ne. Každopádně vám ušetří jednak nervy, jednak peníze za zámečníka.

Nezapomeňte na okna

Na zabezpečení oken často zapomínáme. A to nejen směrem dovnitř, tedy proti zlodějům, ale i ve směru ven. Může se zdát, že okno v pokojíčku je vysoko, ale děti jsou vynalézavé a během chvilky si přisunou krabici nebo jiný stupínek. Během okamžiku jsou na parapetu, odkud konečně můžou pozorovat toho ptáčka, který zrovna prolétl okolo, nebo barevná auta jezdící dole po silnici. Od neštěstí už je pak dělí doslova krůček. Abyste zabránili malému šikulovi otevřít okno, použijte uzamykatelné kličky, případně uzamykatelné rozpěry na střešní okna. Ty zabrání nežádoucímu otevření a zároveň vám dovolí v klidu a bez obav v pokoji vyvětrat.

Tipy:

Cylindrická vložka TOKOZ PRO 300 s bezpečnostní certifikací je 100 % odolná proti různým zlodějským technikám. Zámek spolehlivě funguje i v klimaticky nepříznivých podmínkách, a navíc ho lze díky prostupové spojce otevřít i v případě, že jsou z druhé strany klíče.

Uzamykatelná okenní rozpěra TOKOZ pro střešní okna je určena k fixaci ventilačních poloh střešních oken s možností uzamčení v jednotlivých polohách. Zabezpečuje okenní křídlo z vnitřní i venkovní strany proti nežádoucímu otevření v době větrání. Rozpěra tak například zabrání dětem vylézt na střechu apod.) a zároveň umožní bezpečné větrání.