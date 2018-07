O čem psi sní, když zrovna spí? O masu a zase o masu

Představte si, že stojíte před pultem s uzeninami a váháte, které z nabízených šunčiček a párečků povečeříte, až přijdete večer domů. Čím se budete při výběru řídit? Pravděpodobně heslem „čím více masa, tím lépe“. A podobné motto byste měli mít na paměti i při sestavování jídelníčku vašeho čtyřnohého parťáka.





Nešidíte sebe? Nešiďte ani je

Psi jsou stejní mlsouni jako lidé. Je proto velmi pravděpodobné, že v noci nesní pouze o fenkách a míčcích, ale také o pořádném šťavnatém kusu masa. Volbou kvalitního krmiva nejenže psovi jeho sny splníte, ale zároveň uděláte i něco pro jeho zdraví. Vhodnou stravou totiž můžete předejít nejrůznějším onemocněním. Mezi krmiva s vysokým podílem masa patří i nový Brit Premium by Nature, jehož vylepšená receptura ještě více odpovídá potřebám a chutím vašich psích kámošů. Nové granule obsahují vysoký podíl masa z vykostěného a sušeného kuřete (42-55 %), zdroje vysoce stravitelných bílkovin pro zdraví svalů a tkání. Lepší kvalita masa má zásadní vliv na chutnost a stravitelnost produktu.



Aby v bříšku dobře bylo

Maso však není jediným ukazatelem kvality granulí. Stojíte-li před regálem s krmivy a váháte, po kterém balení sáhnout, pomůže vám hned několik ukazatelů. Dávejte přednost krmivům s ingrediencemi v přirozené podobě ve složení. Čím více jich ve složení najdete, tím lépe. A sledujte také obsah lepku v krmivu. Pro ten naopak platí, že čím méně ho tam je, tím lépe. Vhodnou alternativou je například oves, nutričně bohatá obilovina s nízkým obsahem glutenu, případně rýže. Pokud ve složení naleznete sóju, nejrůznější barviva či chemické konzervanty, vraťte pytel raději zpátky na polici a příště se mu obloukem vyhněte.



Rybí olej, ovoce a bylinky pro zdraví

Velmi žádanou položkou je také lososový olej, který se stará o to, aby srst vašeho chlupáče byla krásně hustá a lesklá. Pozitivní vliv na zdraví mají také různé bylinky a ovoce. Ty podporují imunitu, trávení a slouží jako přírodní zdroj vitamínů. Ve výše zmíněných vylepšených krmivech Brit naleznete například jablka, borůvky, heřmánek, kurkumu či rozmarýn. A nechybí ani přírodní látky pečující o klouby a šlachy (kolagen, ulity mořských korýšů a slávka zelenoústá), které nahradily dříve užívaná chondroprotektiva.



Ušito na míru

Značka Brit nabízí krmiva „ušitá psům na míru“. Při rozhodování proto mějte na paměti, zda na vás doma čeká štěně čivavy, nebo doga v letech. Každý pes má totiž individuální požadavky a složení granulí by jim mělo co nejvíce odpovídat. Krmiva Brit Premium by Nature jsou dostupná ve třinácti variantách pokrývajících psí potřeby s ohledem na jejich velikost, věk, váhu a potravinovou snášenlivost. Nové receptury navíc zohledňují nejnovější poznatky o výživě a zvyšující se požadavky na krmiva, tedy používání přírodních a kvalitnějších surovin.



Jak se říká, láska prochází žaludkem

A jinak tomu není u lásky k vašemu psímu společníkovi. Pokud chcete, aby byl váš pes zdravý a spokojený, snažte se, aby v misce nacházel samé chutné a kvalitní dobroty. Stejně jako nešidíte sebe, nešiďte ani bříško vašeho čtyřnohého přítele.