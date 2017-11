Nyní je čas pro nové obnovení růstu fuchsií

Ty totiž přezimují ve vegetačním klidu, bez listů. Ideální je teplota 5-10°C a nevadí dokonce ani tma. Není potom div, že se jim v jarním období musíme pečlivě pověnovat. Jedině tak naše truhlíky obohatí záplavou přenádherných, často i voňavých, květů.

Jarní růst nastartujeme především přendáním rostlinky na světlé místo, nikdy ale ne na přímé slunce. Pokud je rostlina déle nepřesazována, vyjmeme ji z květináče, zbavíme se přebytečné zeminy a přesadíme ji do o kousek většího truhlíku. Použijeme klasický zahradní substrát s malým přídavkem rašeliny. Použít můžeme také substrát pro kyselomilné rostliny. Velmi důležité je také ostříhat zaschlé větve a očistit rostlinu od zbytků listů a podobně. Při jakékoliv manipulaci dáváme velmi dobrý pozor, abychom nepoškodili loňské větvičky. Všechny zbylé je možné seříznout klidně i na poloviční délku.

Co dělat, když jsme fuchcie zimovali ve světlé chladné místnosti a už začíná rašit? Odborníci radí ponechat jen spodní výhonky a ostatní zaštípnout. Byly by totiž příliš slabé a pod tíhou květenství by se stejně lámaly.

V této době také zintenzivníme a zpravidelníme zálivku. Fuchsie nesnesou tvrdou vodu. Proto používáme převařenou odstátou vodu o pokojové teplotě nebo vodu dešťovou. Následující období je pro rostlinu rozhodující, proto ji můžeme pravidelně (každých 14 dní) přihnojovat například hnojivem na azalky, které neobsahuje vápník.

Po zmrzlých, tedy v polovině května můžeme fuchsie letnit na chráněném stanovišti v polostínu. Nemusíte se obávat, protože zejména starší rostliny dobře snášejí i nízké teploty klesající až téměř k nule. Nikdy nic nezkazíte, pokud budete sledovat předpověď počasí.