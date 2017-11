Novinka v roubování ořešáků

Roubování ořešáků není až takový oříšek jak by se mohlo zdát. Krom klasického, na zručnost náročného roubování nožem na kopulaci Vám nabízíme novinku – roubování s použitím pily a vrtačky. Podnoži sestřiháme kořeny a nachystáme si stejně silný roub. Obě větvičky ostře seřízneme, tak aby se kryly kambiální obvody pletiva a mohl vznikat nový kalus.

Do podnože i do roubu vyvrtáme vrtačkou dírku na velikost dřevěného truhlářského kolíčku. Je možno použít i plastový kolíček. Plast je totiž inertní, lze ho vydesinfikovat a tak se do roubu nedostane plíseň či nějaký druh hub.

Nejdůležitější je, aby kolíček držel obě větvičky velmi pevně. Následně naroubovaný ořešák zamažeme parafinem tak, aby se do spoje nedostala vlhkost a případné choroby, houby a plísně. Roub necháme minimálně 3 týdny při teplotě 27 stupňů. Následně sázíme do speciálního substrátu, který si sami připravíme z pilin (nejlépe borových). Piliny smícháme s teplou vodou a následně do vychladlé směsi roub zasadíme.