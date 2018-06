Neznámý keř jménem kolkvície krásná

Kolkvície se řadí mezi opadavé keře, jeho vzdušné větve se zejména u starších rostlin krásně klanějí k zemi a to na pohled působí velmi vznešeně. Celá rostlina působí velmi dekorativním dojmem, za což mohou hlavně květy, kterými je kolkvície doslova obsypaná. I když jde o keř krásný, který jako mávnutím kouzelného proutku rychle dokáže zvelebit vaší zahradu, je v našich končinách stále poměrně neznámý. Právě tedy nastal čas na změnu!

Charakteristika rostliny

Tento pro většinu z nás neznámý keř má svůj původ v horských oblastech čínské provincie Chu-pej. Jeho listy jsou vejčité, střední velikost a květy, díky kterým je keř tak dekorativní jsou zbarvené do bílé až růžové a setkat se s nimi můžeme v letních měsících. Květy se svým vzhledem velmi podobají vajgélii. Na rozdíl od ní jsou ale o něco menší a navíc také velmi příjemně, jemně voní. Vzrůstem nejde o příliš velký keř, jeho běžná výška se pohybuje okolo tří metrů. Na zahradě vám kolkvície udělá parádu jako osamocený keř, ale skvěle bude také vypadat ve společné výsadbě s jinými rostlinami, ale ostudu vám rozhodně neudělá ani v případě, že jí vysadíte do volně rostoucího živého plotu, ba naopak ho spíše díky svým květům skvěle rozzáří. Navíc nejde ani o rostlinu náročnou na pěstování, rozhodně se tedy nemusíte bát, že okolo něho budete skákat celé léto. Jediná věc, na kterou bychom neměli zapomínat je seříznutí větví, které již odkvetly. V případě, že si na zahradu tento keř pořídíte, budete mít krásný, odolný a mrazuvzdorný solitér, který vám sousedé budou jen závidět.

Jak na její správné pěstování?

U kolkvície je nutné provádět řez, není však jedno v jakém ročním období. Ideálním časem jsou letní měsíce, hned po odkvětu rostliny. Pokud máte zasazený keř mladý, řez nemusí být nijak radikální, ale spíše naopak. V případě, že chceme, aby keř krásně bohatě vykvetl, doporučujeme zastřihnout každý rok větve, které jsou starší než 2 roky. Vždy však k řezu přistupujte s rozmyslem a rozhodně ne s nijak radikálními úmysly. Není totiž těžké porušit jejich přirozený tvar, díky kterému je kolkvície tak půvabná. Po výsadbě mladých rostlin je důležité poskytnout jim pravidelnou zálivku tak, aby rostlina dobře zakořenila. U rostlin starších si již se zálivkou nemusíte dělat vůbec hlavu. Velmi dobře snese i krátké sucho v období těch největších letních veder. Jako místo pro výsadbu zvolte nejlépe slunné stanoviště, kde se jí bude dařit nejlépe. Na půdní podmínky není kolkvície náročná, naprosto jí bude vyhovovat běžná zahradní zemina a dobře si poradí i s vápenitou půdou. Tento keř se navíc řadí mezi mrazuvzdorné, dokáže přečkat i teploty, které se pohybují okolo -30°C. Nemusíte tedy mít strach, že o něj při velkých mrazech přijdete. Jediné mrazíky, které rostlině mohou trochu ublížit, jsou ty pozdní, které přicházejí na jaře a mohou poškodit právě se objevující listy. Další velké plus keře je to, že rozhodně nepatří mezi rostliny, které by byly extrémně náchylné k napadání různými škůdci. V případě, že budeme chtít rostlinu množit, činíme tak pomocí řízkování či pomocí výsadby semen.