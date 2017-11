Neznámá skimie

Mluvíme o poměrně neznámém keři, který si ale rozhodně zaslouží vaší pozornost. Jeho výška dosahuje maximálně jednoho metru a proto je naprosto ideálním doplňkem skalek, záhonků nebo střešních zahrad. Jedná se o neopadavý keř, dekorativním dojmem tak bude působit po naprosto celou část roku. Skimie je celá doslova obsypána květy, ale kromě těchto květů se na ní také tvoří nádherné plody, které tvoří dokonalou tečku na celém jejím vzhledu. Plody mají podobu červených plodů a i ty se na rostlině drží i v zimních měsících. Abychom se však s těmito plody setkali, je nutné pěstovat samčí i samičí rostliny.

Odrůdy rostliny

japonica: tato odrůda se může dorůst až do výšky 120 centimetrů

tato odrůda se může dorůst až do výšky 120 centimetrů reevesiana: tato odrůda je velmi zajímavá především tím, že se jedná o oboupohlavní druh

Charakteristika skimie

Svůj původ má tato exotická, stálezelená dřevina v Japonsku. Její listy jsou stálezelené, vejčité a mají střední velikost. Doba kvetení skimie je od měsíce dubna až do června. Tyto krásné květy mají bílou barvu a kromě toho, že působí velice dekorativním dojmem, také nádherně voní. Řadí se mezi dřeviny, které rozhodně nejsou náročné na pěstování, rozhodně se tedy nemusíte bát se pustit do výsadby. Skimie bohužel nejsou plně mrazuvzdorné, proto bychom s příchodem zimy rozhodně neměli zapomenout na zimní přikrývku. Je to velmi vytrvalá rostlina, u které není nutné provádět žádný řez. Skvěle bude vypadat téměř v každém místě, ale velmi dobře se jí také může dařit v mobilní nádobě. Je tedy opravdu jen na vás, jaké místo pro ni zvolíte.

Jak na správné pěstování rostliny

V případě, že tento okrasný keř pořídíme v květináči, nemusíme se ho bát vysadit po jakoukoli část roku, jen si vždy místo vyberte a připravte o trochu dopředu. Jde o to, že rostlině bohužel nevyhovuje příliš zásaditá zemina a proto je dobré půdu promíchat s kompostem a obohatit jí o živiny pomocí rašeliny pro rododendrony. V takto připravené zemině máte jistotu, že se rostlině bude skvěle dařit a za tuto přípravu se vám odvděčí. Místo, na které budeme skimie sázet by mělo být nejlépe v polostínu až stínu. Přímé slunce rozhodně není nic pro ni. Zejména nové, mladé vysazené keře je nutné chránit před příchodem prvních mrazů, které by jej mohly velmi lehce poškodit. Proto si najděte chvilku času a před příchodem zimy připravte pro rostliny přikrývku pomocí netkané textilie, juty či bublinkové folie. V případě, že skimii pěstujete v přenosné nádobě, musíte být na pozoru mnohem více. V takové nádobě rostlina totiž mnohem snáz promrzne, a proto zvolte spíše možnost přemístění rostliny do místnosti, kde teplota pod bodem mrazu nehrozí. V případě, že si rostlinu chcete pomocí vlastních sil namnožit, zvolte možnost pomocí výsevu semen, nebo řízkování. Je jen na vás, který způsob vyberete, ale počítejte s tím, že ze semen rostlina poroste pomaleji a naopak po řízkování budou rostliny rychleji a mohutněji růst. Pokud se rozhodneme pro způsob řízkování, můžeme tak činit v létě ale klidně i v zimě. Po jejich odstranění je vždy nejdříve namočíme do stimulátoru a až poté je můžeme přesunout do rašelinového substrátu.