Nepropásli jste čas povinného přezutí pneumatik?

Povinné přezutí pneumatik je dáno zákonem, ovšem i z hlediska bezpečnosti jízdy v zimním období by mělo být pro řidiče samozřejmostí. Poslední dva měsíce roku jsou rizikovými z důvodu vrtkavého počasí, které se může každým dnem změnit, a i když se jeden den zdá, že se předpověď počasí během následujícího týdne nezmění, druhý den může být všechno jinak. Nepodceňujte tedy smysl výměny pneumatik z letních na zimní a buďte připraveni dřív, než se zima ozve naplno.

Pět měsíců na zimních

Zákon jasně stanoví, že od 1. listopadu do 31. března je povinností řidiče přezout letní pneumatiky na zimní. Zároveň platí i to, že pokud teplota klesne pod 7 stupňů a na vozovce jsou vlivem klimatických změn zhoršeny jízdní podmínky, musíte tomu přizpůsobit nejen svoji jízdu, ale i vybavení vozidla. Laicky to tedy znamená, že jestliže je na silnici souvislá vrstva sněhu, ledu nebo námrazy, měl by váš automobil jezdit na zimních pneu. Pozor si dejte i na dopravní značku upozorňující na bezpodmínečné použití zimních pneumatik.

Výjimka z pravidla však existuje, a to v případě, že v zimě a za takovýchto podmínek neplánujete vyjíždět. Potom si zimní výbavu pořizovat nemusíte.

Porušení zákona je přísně pokutováno. Nejen že nebezpečnou jízdou na letních pneumatikách ohrožujete sebe i své okolí, ale riskujte i neproplacení škod pojišťovnou a pokutu od policie, která se může vyšplhat až na 2 000 Kč.

Na kolik vás vyjdou zimní gumy?

Zimní pneumatiky s minimálním dezénem 4 mm mají být na všech čtyřech kolech. Pokud si spočítáte celkový výdaj za nové pneumatiky a jejich přezutí, dostanete se na poměrně velkou sumu, která může výrazně zahýbat rodinným rozpočtem. K nákupu nových zimních pneu, který se na všechna kola pohybuje kolem 8 000 Kč, připočtěte přezutí ve specializovaném servise, což je 600 – 1 000 Kč podle typu a velikosti pneumatik, nákup nových ventilků a vyvážení.

