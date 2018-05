Neodolatelný makovo-tvarohový koláč

Bez nadsázky jeden z nejlepších dezertů. Ochutnali jsme na jedné párty a nemohli jsme jinak, než si říci o recept. Tady je! V máku je navíc spousta blahodárných látek a tvaroh zase doplní tolik potřebné bílkoviny.

Na korpus budete potřebovat

400 g hladké mouky

150 g krupicového cukru

1,5 lžičky prášku do pečiva

špetku soli

170 g másla

2-3 lžíce smetany

Na náplň budete potřebovat

750 g tvarohu (nejlépe tučného)

3 vejce

150 g mletého máku

150 g cukru

100 ml smetany

35 g škrobu

Dortovou formu (24 cm) vymažte a vysypte hrubou moukou. Ve větší míse smíchejte mouku, cukr, sůl, prášek do pečiva a přidejte na kostky nakrájené máslo. Rukou z těchto surovin udělejte žmolenku. Třetinu žmolenky odeberte a do zbytku přidejte 2 lžíce smetany a promíchejte. Pokud je těsto příliš hutné, přidejte ještě jednu lžíci smetany (náš tip: použít můžete i obyčejné mléko). Těsto opatrně vmačkejte na dno a boky formy a dejte na chvíli odpočinout do lednice (bude stačit 15-30 minut). Mezi tím si předehřejte troubu na 180 stupňů a nachystejte náplň. Do téměř vyšlehané smetany přidejte tvaroh a škrob a přišlehávejte cukr. Nakonec opatrně vmíchejte mák.

Hmotu nalijte na těsto a posypte zbytkem žmolenky. Pečeme v předehřáté troubě na 180 stupňů asi 45 minut, dokud nebude koláč krásně zlatavý.