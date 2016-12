Neobvyklá rostlina jménem Vanda

Jde o rostlinu, která vůbec netvoří žádnou pahlízu. Místo toho zde nalezneme hustě dvouřadě olistěný kmínek kožovitými řemenitými listy. Skvělou zásobárnou vody jsou pro tuto rostlinu její masité, vzdušné kořeny. Doslova poznávacím znamením jsou pro tuto rostlinu její nádherné květy. Tyto květy bývají velké 3 – 8cm, rostou v hroznech a jsou tím, co je na rostlině opravdu velmi výjimečné. Jejich zvláštnost totiž spočívá v tom, že během kvetení mění svou barvu ze světlé až na tmavou. Setkat se můžeme opravdu se všemi možnými odstíny modré, fialové, růžové, žluté a oranžové. Po odkvětu rostliny se květní stonek odstraňuje.

Odrůdy rostliny Vanda

coeruela: Jde o temperovaný druh, který může na svých stoncích nést až 12 květů. Tyto květy se na rostlině obvykle objevují v období od léta do podzimu

Charakteristika rostliny Vanda

Svůj původ má tato epifytická monopodiální orchidej v tropické Asii. Její listy jsou kožovité, řemenité a zelené. Období jejího květu záleží na zvolené odrůdě, ale obecně lze říci, že se s květy můžeme setkat převážně v období od jara do podzimu. Rostlina se běžně dorůstá do výšky v rozmezí od 20 do 120cm. Může tedy jít o rostlinu poměrně vysokou. Proto, aby rostlina správně prospívala, potřebuje opravdu velké množství světla a i z tohoto důvodu jí řadíme spíše mezi rostliny náročnější na pěstování. Vandu tedy můžeme doporučit spíše již zkušenějším pěstitelům. Její krása nejlépe vynikne v případě, že jí budeme pěstovat v závěsném košíku.

Jak na správné pěstování rostliny Vanda

Rostlinu bychom správně měli pěstovat v závěsném květináči s obsahem korového substrátu. Vanda vyžaduje opravdu velkou míru světla. Proto ideální pro ni bude zavěsit košík s rostlinou do okna. I tuto rostlinu bychom však vždy měli chránit před přímými slunečními paprsky a to hlavně v létě. Měli bychom být také schopni rostlině poskytnout chladné stanoviště na její přezimování. Naprosto ideální bude místo, kde se bude teplota pohybovat kolem 15°C. Hlavním bodem jejího pěstování je správná zálivka. Rostlina totiž vyžaduje opravdu velkou zálivku, ale zároveň je velice citlivá na případné přemokření. Proto jí vodu dopřáváme tak, že v období růstu její kořeny ponoříme asi na hodinu do odražené vody. V tomto období tento postup opakujeme každý týden. V letních měsících můžeme na vzdušné kořeny umístit ampulky s vodou. Myslete na to, že s nedostatkem vláhy budou rostlině rychle zasychat kořeny a ty se již opravdu velmi těžko obnovují. V letních měsících je také důležité kořeny rostliny denně rosit. Její listy však rosíme jen výjimečně. Voda se poté totiž udržuje v úžlabí listů. Ty pak začnou uhnívat a opadávat. Hnojit bychom vandu měli od března do října na kořeny a slabě na list.

Množení, problémy

Starší exempláře mohou u báze listů tvořit odnože, pomocí kterých můžeme rostlinu množit. Tyto odnože však musí mít minimálně 3 kořeny. V případě, že rostlinu necháme vystavenou přímému letnímu slunci, může být velmi snadno popálena.