Nejznámější a nejrozšířenější kapradina jménem ledviník

Ledviník, nejznámější kapradina vůbec, která se výborně hodí i na tmavší místa, protože nepotřebuje příliš světla. Její listy jsou vícenásobné, zpeřené a mohou být i zvlněné s krásně zkadeřenými okraji. Tyto listy se velmi ladně sklánějí směrem dolů. Krásu těchto listů zachováme velmi jednoduše a to jejich častým rosením. Rostlina nejlépe vynikne, pokud jí umístíme na podstavec či do závěsné nádoby.

Známé odrůdy této rostliny jsou:

Nephrolepis exaltata Bostoniensis

Nephrolepis cordifolia

Nephrolepis exaltata whitmanii

Nephrolepis exaltata Fluffy Ruffles.

Charakteristika rostliny ledviník

Jde o kapradinu, která má svůj původ v tropických oblastech. Její listy jsou střední velikosti, roztřepené v zelené barvě. Rostlina se obvykle dorůstá výšky v rozmezí od 45 do 75cm. Nejde tedy o rostlinu, která by ke svému růstu vyžadovala mnoho místa. Řadí se mezi rostliny nenáročné, jediné na co je náročnější je zvýšená vlhkost. Bez toho se jí bohužel dařit rozhodně nebude. V případě, že jí poskytnete zvýšenou vlhkost vzduchu, budu se jednat o rostlinu, která zvládne dělat parádu i několik let. Jedná se o rostlinu nemrazuvzdornou, které se bude dobře dařit v polostínu.

Jak na správné pěstování ledviníku

Rostlinu bychom měli sázet do rašelinového substrátu. Jako vhodné stanoviště pro ni vybereme místo, které se nachází spíše v polostínu. Ale pozor! Opravdu vyberte místo v polostínu, nikoli přímo ve stínu. Na příliš tmavém místě by totiž velice snadno mohlo dojít k opadávání jejích krásných listů. V letních měsících je naprosto ideální teplotou pro pěstování rozmezí mezi 15 až 21°C. V zimě by se pak teplotní minimum mělo pohybovat okolo 15 °C. Jedná se o rostlinu nemrazuvzdornou, proto dejte pozor, aby teplota neklesla příliš nízko. V letních měsících je také třeba udržovat poměrně vydatnou zálivku, kterou můžeme omezit až s příchodem zimy a to jen v případě, že rostlinu necháváme přezimovat v chladnější místnosti. Platí zde jednoduché pravidlo. V čím chladnějším prostředí rostlinu máme, tím mírnější bude její zálivka. Jak jsme již zmiňovali, jde o rostlinu, která vyžaduje zvýšenou vlhkost vzduchu. Proto její listy pravidelně rosíme a celou rostlinu spolu s květináčem také umístíme do misky s vlhkými oblázky. V případě, že rostlina bude trpět nedostatkem vlhkosti, úkrojky jejích listů začnou postupně hnědnout. V období svého růstu potřebuje také ledviník dostatek živin. Proto jej v tomto období pravidelně dvakrát do měsíce hnojíme pomocí standartního tekutého hnojiva. S hnojením můžeme naprosto ustat až po období růstu, tedy s příchodem zimy.

Množení, přesazování, škůdci

Možností množení ledviníku je více, záleží tedy na vás, který způsob vám bude nejbližší. Vybírat můžete z množení pomocí výtrusů, odnoží či mladými rostlinami, které se tvoří vždy na jaře na výběžcích rostliny. Ledviník patří mezi rostliny, které si žádají každoroční přesazování a to vždy hned z jara. Ledviník se také řadí mezi rostliny, které doslova nesnáší lesk na listy. Jeho listy po jeho použití mohou začít uvadat. Případný prach z listů tedy smyjeme malým proudem tekoucí vody. Díky častému rosení se však prach na listech většinou neusazuje. Na rostlině se také mohou s velkou pravděpodobností objevit červci, štítenky a mšice. Pozor však při jejich odstraňování! Ledviník se řadí mezi rostliny citlivé na insekticidy. Proto bychom případné škůdce měli potírat ředěným lihem.