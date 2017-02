Nejvyšší dřevostavba v ČR stojí na veletrhu DŘEVOSTAVBY v Praze Holešovicích!

Nenechte si ujít jedinečnou příležitost a přijďte se podívat na veletrh DŘEVOSTAVBY 2017, kde je postavena čtyřpodlažní dřevostavba v poměru 1:1. V každém podlaží o 40 m2 naleznete kompletně zařízenou zónu charakterizující čtyři základní symboly současného života – odpočinek, bydlení, práci i zábavu.

Téma vícepodlažních staveb ze dřeva rezonuje po celém světě a nyní dorazilo i k nám. Přijďte se dozvědět více o tomto novém trendu a prohlédnout si na živo ukázku takové vícepodlažní dřevostavby. Kdo nechce stoupat do čtyř poschodí masivní dřevostavby, může vstoupit do několika dalších dřevostaveb. Bude na Vás, jestli to bude srub či roubenka. Přijďte zkusit, jak dobře se budete v dřevostavbě cítit.

Jedná se o nejnáročnější expozici v historii veletrhů.

2.-5. 2. 2017 Výstaviště Praha Holešovice.