Nechte zahradou potulovat ropuchy

Taková ropucha je skvělým udržovatelem škodlivého hmyzu v patřičných mezích. A to zcela přirozeně. Navíc ani netušíte, jak tyto žáby jsou inteligentní. Mají výtečnou paměť a pokud se u vás někde vylíhnou, narodí, najdou domovinu, tak ve chvíli, kdy je někam odnesete mimo svou zahradu, jsou díky instinktu schopny se vrátit. I volně potulující se ropuchy mohou na jaře odejít na jiná teritoria, ale s podzimem se u vás doma opět objeví.

Jiné vám naopak zůstanou celý rok věrné.

Jen živá zahrada je živá zahrada

Každý dobrý zahradník ví, že nejen ropuchy, ale i skokani, čolci, mloci, ještěrky, všechna takhle drobná plazí a obojživelná havěť, je doslova „zlatem“ každé zahrady. Dokáží si ve velké míře poradit se škodlivým hmyzem, udržet ho v takovém stavu, že u vás sice škůdci žít mohou, ale nebudou dělat fatální škody na zelenině nebo ovoci. Čím více života v zahradě budete mít a čím rozmanitější zákoutí, tím lépe se vašemu pěstování čehokoliv bude dařit.

Nalákat si je jezírkem? Ano, ale musí být bezpečné

Jako první každého napadne nalákat si žabky do zahrady jezírkem. Je to opravdu ideální nápad, který umožňuje se ropuchám i rozmnožovat (jarní chladná voda s dostatkem kyslíku a řas je ideální pro rozmnožování i první vývoj pulců, kteří se živí řasami) a jistě vám sem přijdou i jiné druhy hmyzu a obojživelníků. V každém případě by ale jezírko mělo být pro žabky bezpečné, tedy by mělo mít dobře přístupné jak vstupy, tak výstupy z vody, aby se nestalo, že spadlé žabky nevylezou ven a vyčerpáním se utopí. Tohle se někdy děje v bazéncích a betonových konstrukcích, v sudech apod. Takže zjara je pravidelně kontrolujte a případné žabky včas vylovte. Také jsou citlivé na kvalitu vody a rozhodně nenávidí jakoukoliv chemii, ale jsou citlivé i na zbytky pesticidů, hnojiv apod.

Podél jezírka tedy nikdy neaplikujte nějaké chemikálie ani postřikem, protože déšť je potom spláchne do jezírka.

A co s pulci?

Nakladená vajíčka jsou určitě zahrádkářským úspěchem, ale co udělat potom? Nebo dokonce v případě, že jsou v tom sudu, ve kterém je prostě nechat nemůžete? Šnůry vajíček můžete přenést do vhodnějších lokalit – například rybníků a stojatých vod, nebo vodu přelít do vhodnější nádoby s tím, aby žabky poté měly volnou cestu k vyskákání na svobodu.

Lákejte do zahrady také hmyz!

Co pomůže k tomu, aby se v zahradě dařilo všemožným druhům hmyzu? Tady máte pár rad v kostce!

Nesekat na zahradě vše naráz, nechávat ostrůvky

Pěstovat si květinový záhon

Vytvářet komposty

Nechávat na zahradě pařezy a mrtvé dřevo

Těchto pár jednoduchých kroků v sobě skrývá obrovskou pokladnici pro přilákání žabek a jiných užitečných a rovnováhu v zahradě udržujících živočichů. Tím, že na zahradě nevysekáte naráz celou travnatou plochu, dáte šanci přežít, případně se dovyvinout a odstěhovat se některých druhům hmyzu. Květinový záhon také láká různé druhy hmyzu, a to samé se děje s komposty a mrtvým dřevem. Všechno je živnou půdou pro hmyzí rozmanitou potravu, kterou žabky potřebují.

No a potom se můžete těšit na vyváženou zahradu, menší počet škodlivého hmyzu a snad i na jarní žabí koncerty. Užijte si je, protože… no prostě netrvají věčně. Žáby vám své koncertování bohatě nahradí svou užitečnou funkcí v zahradě.