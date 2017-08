Nebojte se zavařování, není to nic složitého!

Léto je v plném proudu a ovoce na stromech již dozrává. Každý z nás jistě miluje tu šťavnatou a osvěžující chuť čerstvého ovoce. Jak si ale ovocem zpříjemnit i zimní měsíce? Odpověď je jednoduchá – zavařujte! Pokud jste si mysleli, že zavařování je věc složitá a je vhodná jen pro zkušené kuchařky, jste rozhodně na omylu!

Jaké ovoce můžeme zavařovat?

Fantazii se meze nekladou, můžete tedy zavařit v podstatě jakékoli ovoce, ke kterému máte přístup. Rozhodně vyzkoušejte zavařit třešně, jahody, švestky, broskve, jablka… Nebojte se tedy zpracovat všechno ovoce, které na zahradě máte. Pokud se k zavařování odhodláte, rozhodně toho v zimních měsících nebudete litovat. Řekněte sami, nebude skvělé si v prosinci namazat na chléb svou vlastní marmeládu? Věřte, že chuť domácí marmelády nebude té kupované sahat ani po kotníky. Rozhodně se tedy ničeho nebojte a s chutí se do zavařování pusťte. Pokud si nejste jistí, jak na to, rozhodně čtěte dál.

Co vše budete potřebovat?

Nebojte se, při zavařování rozhodně nebudete potřebovat téměř žádné speciální vybavení. Rozhodně se neobejdete bez ovoce, které budeme zavařovat a bez sklenic, do kterých výsledek uschováme. Jaké sklenice zvolíte je také pouze na vás. Můžete si samozřejmě koupit nové sklenice, které budete používat pouze na zavařování. Pokud ale nechcete do sklenic investovat, rozhodně není problém použít sklenice, ve kterých byli jiné potraviny. V takovém případě však nezapomeňte zkontrolovat, zda jsou tyto skleničky neporušené a jestli se dají dobře uzavřít. Věřte, že tento krok je velmi důležitý a rozhodně ho nepodceňujte. Riskovali byste totiž to, že se do vašeho díla dostanou bakterie a skvělá marmeláda vám zplesniví. Ať už jste koupili sklenice nové, nebo použijete ty, které již doma máte, rozhodně je nezapomeňte důkladně umýt a nejlépe i vyvařit. Tímto krokem opět předejdete možnému množení nežádoucích bakterií. Další užitečnou pomůckou, kterou si můžete pořídit je také speciální trychtýř, jehož pomocí můžete marmeládu jednoduše nalít do sklenic. Pokud ale nechcete do tohoto koníčku nic investovat, rozhodně se s trochou šikovnosti obejdete i bez něho. Další velmi užitečnou pomůckou jsou také kleště. Díky nim můžete vytáhnout sklenice z horké vody a nemusíte se bát popálení rukou. Opět se ale určitě zvládnete obejít i bez nich. Tyto dvě pomůcky vám práci usnadní, ale rozhodně nejsou nezbytně nutnou záležitostí.

Jak postupovat při samotném procesu zavařování?

V případě, že máte dostatek nepotlučeného, pěkného ovoce nebojte se ho zavařit. Pouze ho dobře opláchněte a natěsno naskládejte do sklenic. Podle toho o jaký druh se jedná, přidáme požadované množství cukru a poté také vodu. Vždy ale myslete na to, že ovoce musí být ve sklenici vždy naprosto ponořené. Samotná doba zavařování se také liší podle vybraného druhu ovoce, většinou se ale pohybuje v rozmezí od čtvrt do půl hodiny při 80 – 90°C. Po ukončení procesu zavařování nechte výsledek pomalu vychladnout. Vhodné je rozhodně položit sklenice na jejich víčko. Marmelády se většinou dělají z ovoce mírně poškozeného, zavařují se přibližně po dobu deseti minut při teplotě 90°C. V případě, že se do zavařování opravdu zamilujete, rozhodně zvažte koupi speciálního hrnce. Ten vám jistě ušetří spoustu starostí. Velmi jednoduše na něm nastavíte správnou teplotu a dobu celého procesu a to je celá vaše práce. O zbytek se již postará hrnec sám.

A je hotovo!

Gratulujeme, máte hotové vaše první zavařené ovoce, či marmeládu! Teď už jen nezapomeňte na poslední krok, kterým je popis vašeho díla, abyste v zimě věděli, kterou sklenici si rozdělat. Poté už opravdu máte hotovo! Rozhodně to nebylo tak složité, že?