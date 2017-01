Natírání oken a dveří

Chcete vdechnout nový život vašim oknům nebo dveřím? Pokud ano, zkuste je oživit pomocí nátěru. Ano, je to sice časově náročný postup a celou práci nám může komplikovat nepřízeň počasí, ale výsledek bude stát za to a rozhodně na sebe poté budete moci být právem pyšní.

Co udělat před tím, než začneme dveře natírat

Prvním bodem, který musíme před začátkem natírání udělat je vymontování kování. Poté se již můžeme pustit do odstraňování starého nátěru. Tento krok, bude nevyhnutelný pokud, je barva na starých dveřích oprýskaná, špatně drží nebo se na ní nachází různé prohlubně nebo odřeniny. Jestliže ale stará barva na dveřích dobře drží a žádné zjevné vady na ní nejsou, odstraňovat ji nemusíme. Postačí, pokud povrch dveří dobře umyjeme a odmastíme, poté již pouze přebrousíme a následně natřeme novou barvou. Díky tomu i ušetříme spoustu času, protože odstraňování staré barvy nám zabere opravdu hodně času, proto je dobré s tím předem počítat.

Pokud se nám odstraňování staré barvy nevyhne, můžeme si pomoci horkovzdušnou pistolí nebo opalovací lampou. Dobrým pomocníkem se nám ale také mohou stát různé chemické prostředky. S těmito prostředky se můžeme setkat v podobě past či tekutých odstraňovačů. Tyto odstraňovače na povrch dveří nanášíme prostřednictvím štětce. Jakmile starý nátěr nabobtná, odstraňovač již funguje a my již poté můžeme vzít škrabku a starý nátěr jednoduše odstranit.

Vybírání správného nátěru a následné natírání

První, co si před natíráním musíme uvědomit je materiál, který budeme natírat. Dále je také důležité jestli budeme natírat dveře interiérové či vchodové. Pokud jsme si tyto dva důležité body ujasnili, dveře dobře očistíme od případné mastnoty a můžeme se pustit do natírání. Dveře vyndejte z pantů a natírejte je ve vodorovné poloze. Nikdy je tedy nenatíráme na futrech, potřebujeme, aby nám barva vytvořila souvislý film. Práci si usnadníme tím, že použijeme obyčejný nátěrový váleček stejně jako u malování zdí. Barvu nanášíme do kříže. Mějte na paměti, že každou vrstvu nátěru musíme vždy dokončit v co nejkratším časovém intervalu, aby se nám v místech spojů nevytvořily žádné pruhy. Hmota musí být vždy rozetřena po celé ploše rovnoměrně, jen to nám zajistí dobrý výsledek.

Jak na okenní rámy

Opět musíme začít tím, že odstraníme starý nátěr. Můžeme si opět pomoci horkovzdušnou pistolí. Místo jednoduše nahřejeme a barvu poté jednoduše seškrábneme pryč. Zbytky barvy poté už jednotlivě obrousíme a okna odmastíme a zbavíme prachu. Pokud máme na rámech nějaká poškozená místa, vytmelíme je, přebrousíme, ještě jednou vytmelíme, a poté už jen jemným brusným papírem znovu přebrousíme. Musíme mít na paměti, že musíme zabránit zatékání vody a proto okna natíráme tak, že nám barva přibližně milimetrovým pruhem překryje mezeru mezi sklem a rámem. Před tím než naneseme další vrstvu nátěru, rámy opět přebrousíme jemným brusným papírem a další nátěr bude o to lépe držet.

Renovace starých dveří a oken není tak složitá, jak se na první pohled mohlo zdát, proto se nebojte pustit do akce, rozhodně nic nezkazíte a určitě si vysloužíte obdiv od zbytku rodiny.