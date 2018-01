Narcis: Zrádná květina květomluvy i ztělesnění zjitřených citů!

Milí pánové, dejte si pozor na to, abyste své milované nedarovali na jaře narcisku. Je to sice něžná krásná rostlinka, má své světlé stránky a neodolatelnou krásu, ale…. V květomluvě je spojována s nevěrou.

Takže narcisku může dát s klidem ženatý muž své milence…

A může ji pak přinést domů i své ženě.

A bude na všech frontách jasno i beze slov. Jednoduše řečeno, narcis je rostlinou podváděných žen a parohatých mužů. Snad za to může i symbolika s mýtickým Narcisem, kterou známe všichni. Sebestřednost a sobecké ego jsou tím, co umožní zcela bez skurpulí někomu říct, že je podváděným partnerem bez špetky soucítění s druhým.

No ale,.. ještě se o narciskách tvrdí něco jiného, a ani to by pánové nechtěli…

„Dáte-li kytici narcisů ženě svého srdce, hrozí, že na nás zapomene, protože bude myslet jen sama na sebe.“

Takže jak vidíte, milé dámy – kupujte si narcisky jen samy pro sebe na jarní stůl a pánové… vy raději neriskujte osud.

Ještě zajímavěji ale o narcisech mluví astrologie rostlin a stromů.

Narcis jako květina planety Neptun

V astrologii rostlin je narcis přiřazován k planetě Neptun. Neptun je podle mytologie bůh moře, známý také jako Poseidón. Z tohoto hlediska je to rostlina představivosti a citlivosti, což podporuje také astrologie klasická, která ji řadí ke znamení Ryb. Od 20. února do 21. března narození lidé mohli jako první rostlinku svého života spatřit právě narcisky, neboť je jejich čas. Nový, začínající život, ale zároveň díky citlivosti také až přecitlivělost Rybám typická. Snadno se stávají obětavými pomocníky až na dřeň, snadno se stávají oběťmi tyranie, protože se ze šoku neumí bránit, nebo dokola věří v dobro a dobro a dobro i tam, kde je čiré zlo. To celé odpovídá i květomluvě. Něčeho je příliš, emocí je příliš, citlivosti je příliš a je nevhodným způsobem vržená a možná ještě snadno zneužitelná.

Vlastně v milostném trojúhelníku není nikde vítězů – naopak, je to jen změť obětí a tyranů, které se někdy sem tam přelévá tak, jak se zrovna kde přelévají emoce.

Zvláštní je, že tyhle něžné Neptunovy rostlinky jsou jedovaté

Snadno nás napadne, že je to proto, aby se jejich křehkost něčím vůbec bránila. Když jsme už nakousli astrologii, tak právě rostliny, které jsou přiřazovány Neptunu, bývají často jarní a jedovaté, patří sem i sněženka nebo jmelí. Také mák či blín nebo durman. Jejich jed se vyznačuje tím, že vyvolává halucinace (ach, čím jiným milostný trojúhelník je, než nešťastnou halucinací?) S těmito léčivými rostlinami už dnešní lékařství a lékárenství zachází velmi opatrně, často totiž vyvolávají ve vyšších dávkách otravy vyznačující se pomateností a pacienti na jedu začnou být i fyzicky a psychicky závislí. A tak se používají pro léčbu už jen v homeopatických přípravcích.

Jak silný je narcis!

Jak dvojsečnou zbraní je!

A jak jeho něha v sobě skrývá všelijaká tajemství. Ne nadarmo se říká, že narciska je oknem do nebe. Co v něm ale uvidíte, to už je ve hvězdách…