Namáčení a klíčení – aneb „probouzení“ živin

Tam, kde se jídlo vnímá více jako zdroj živin potřebných pro dobré fungování lidského těla než jako hmota pro zaplácnutí bříška a zahnání hladu, se dělají někdy podivné věci. Například se něco namáčí a poté znovu suší. Není to ale jen tak „pro srandu králíkům“, ale má to samozřejmě své opodstatnění.

Namáčejte, není nic jednoduššího!

Všechna semínka, oříšky, luštěniny a obiloviny je důležité před konzumací namáčet. Důvodem pro to je, že mají na svém povrchu tzv. inhibitory (blokátory) enzymů, jejichž účelem je, aby semínko začalo klíčit a probouzet se k životu až když pro to nastanou vhodné podmínky. Tento proces „probouzení“ začne právě když se na určitý počet hodin semínka, oříšky, obiloviny a luštěniny namočí. Většinou to stačí přes noc do misky s vlažnou vodou. Například kešú oříšky dostanou namáčením (i jen na pár hodin) úplně jinou konzistenci a jsou tak i mnohem chutnější. Mandle například hodně nabobtnají a zdají se být takové živější, houževnatější.

V přírodě například veverky zahrabávají ořechy do země proto, aby je za nějaký čas opět vyhrabaly naklíčené. Někteří ptáci dokonce skladují zrno ve voleti, kde je prostředí, které jej probudí k životu. Namáčením se zvýší i nutriční hodnota.

Některá semínka, obiloviny a ořechy lze i klíčit

Při namáčení dojde k potlačení inhibitorů a při klíčení se ještě zvýší enzymatická aktivita. Bílkoviny se štěpí na aminokyseliny, tuky na mastné kyseliny a aktivují se enzymy. Také se zvýší množství vitamínů, železa, hořčíku a dalších. Naklíčená semena, ořechy a luštěniny jsou tím nejbohatším zdrojem enzymů tolik potřebných k životu uvnitř nás. Plody musí být neloupané, aby mohly vyklíčit a je dobré je při namáčení několikrát propláchnout. V případě, že se plody poté opět usuší teplotou do 45°C, tak budou nejhodnotnější pro konzumaci.

Klíčit je možno v cedníku nebo sítku tak, že se obsah asi dvakrát denně propláchne trochou vlažné vody. V prodejnách zdravé výživy prodávají i speciální klíčící misky, které jsou o něco jednodušší na obsluhu. Bývají několika-patrová a stačí navrch nalít vodu, která proteče přes několik pater toho, co chcete klíčit a zespodu se pro protečení voda opět vylije. Začněte ale spíše s cedníkem, který doma určitě máte a uvidíte, jestli vás klíčení chytne.

Namáčení a klíčení je snadné a účinné a určitě dodá vaší kuchyni určitý šmrnc

Pro nás bylo překvapením, jakou chuť můžou dostat určitě potraviny při namočení. Ořechy nejsou suché a mnohem lépe se koušou (jak jsem již zmiňoval, kešu jsou naše oblíbené po namočení), namočená dýňová semínka jsou skvělá do zeleninových salátů (často ještě kápneme dýňový nebo olivový olej) a cokoli namočíte dostane více života, nejen zevnitř díky procesům popsaným výše, ale také vizuálně vypadá vše lépe. Vlašské a lískové ořechy jsou obrovské a mnohem měkčí i pro mixování.

Můžete se také podělit o informace o probouzení semínek a oříšků i se svými známými. Je škoda nevyužít skrytý potenciál něčeho, co běžně konzumujeme neprobuzené.

Jen ať jsme všichni zdravější a šťastnější. Častokrát si myslíme, že lidé jsou šťastní, protože jsou zdraví, ale já to vnímám právě naopak. Jsou zdraví právě proto, že jsou šťastní. Možná totiž namáčí a klíčí.