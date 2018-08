Mydlice lékařská nejen v koupelně

Jak už sám název napovídá, mydlice lékařská je užitečná rostlina, kterou využijete k mytí – především vlasů. Tak ji ostatně využíval nejeden indiánský kmen s nádhernou dlouhou hřívou. Dříve se s ní i pralo, a dokáže dokonce vyčistit velmi choulostivé materiály, jako je hedvábí. Je proto na čase, aby se vrátila do našich domácností.

Divoká mydlice

Vytrvalá jemně fialková mydlice zahrnuje bezmála 30 různých druhů, které najdeme na kyprých, vlhčích půdách po celé Eurasii. U nás je kromě mydlice lékařské (Saponaria officinalis) hojně rozšířená také mydlice bazalkovitá (Saponaria ocymoides). Vyskytuje se od nížin až po podhorské oblasti a nejlépe se jí daří na březích, rumištích, v příkopech či podél cest.

Pěstujeme mydlici

Semena této hvozdíkovité rostliny se vysévají na jaře, a to přímo do volné půdy. Nejlépe bude prospívat ve vlhčí půdě, avšak na slunečném stanovišti. Jako bytová a balkonová rostlina je bohužel nevhodná. Mydlice se pěstuje jednak ve své přírodní formě, jednak ve formě plnokvěté, v bílé či růžové podobě. Od konce podzimu do jara je možné množit ji oddenky. Nač je třeba dávat pozor? Mydlice si občas ráda uzurpuje příliš prostoru a vytlačuje okolní rostliny. Pro vzpřímený růst lodyhy mydlice vyvažte k tyčkám.

Mydlice jako lék

Ve středověku lidé znali pro mydlici lékařskou mnoho medicínských použití. Dnes víme, že její kořeny obsahují látky zvané saponiny, které blahodárně působí na lidský organismus při zánětech průdušek a podobných onemocněních. Ředí totiž hlen, a usnadňují tak vykašlávání. Jsou také zdrojem sacharidů, pryskyřice či minerálních kyselin. Zevní užívání uleví při revmatismu, dně, astmatu, problémech s lymfatickými cestami, nemocech jater, sleziny i střev.

Namydlete si vlasy

I když mydlici sami nevypěstujete, můžete si koupit její kořen a použít ho na výrobu přírodního šamponu. Postačí vám k tomu:

30 g kořene mydlice lékařské

350 ml vody

několik kapek esenciálního oleje dle vaší volby

libovolné bylinky (nepovinně)

Kořen mydlice rozdrtíte a povaříte na mírném plamenu cca 10 minut. Po odstavení můžete přidat bylinky, jako jsou heřmánek, mateřídouška, kopřiva, bazalka, rozmarýn či levandule. Nechte louhovat, dokud tekutina nevychladne. Teprve pak přidejte pár kapek esenciálního oleje pro příjemnou vůni. Výsledný produkt sceďte a v uzavíratelné nádobě uložte do lednice, spotřebovat se musí do týdne. Ale opatrně, svým vzhledem i vůni láká k pití!