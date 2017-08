Muškáty přestaly kvést, co teď?

Muškáty jsou nepochybně velkou ozdobou parapetů našich domů. Leckdo dokonce soutěží se sousedy o to, čí muškáty budou krásnější a rozkvetlejší. Velmi jednoduše se nám však může stát, že muškáty přestanou z nějakého důvodu kvést a co si poté počít? Jak přijít na příčinu toho, proč nekvetou? Této problematice se dnes budeme věnovat a pokusíme se vám poradit, čím může být tento stav způsoben.

Proč muškáty přestaly kvést?

Nikdy se vám nestalo, že by muškáty kvést přestaly a nejednou je to tu a vy si říkáte, jak je to možné, když jste dělali úplně to samé jako vždy? Pojďme se tedy podívat na všechny možné důvody, proč došlo k zástavě kvetení.

Mají muškáty dostatek slunečního záření?

Správné místo, na které rostlinu umístit je vždy první bod, který bychom měli důkladně zvážit. Každá rostlina má jiné nároky na světlo a zrovna muškát je rostlinou, která dostatek světla potřebuje právě proto, aby nás mohla těšit krásnými květy. Pokud se tedy divíte, proč muškáty nekvetou, zkontrolujte, zda jsou květináče s rostlinou umístěny spíše na jižní stranu. V tomto případě je náprava velmi jednoduchá, květináče přemístěte na místo, kam bude dopadat dostatek denního světla, a měli byste mít vyhráno.

Přebytečná, nebo nedostačující zálivka

S tím, že je každá rostlina jiná souvisí i tento bod. Muškáty nejsou rostlinami, které by potřebovaly příliš velkou zálivku. Je tomu tak především proto, že v zemi svého původu byly tyto rostliny podmínkami přinuceny s vláhou šetřit a tento zvyk si s sebou nesou dál i v našich podmínkách. Když se blíže podíváte na stonek či květ rostliny uvidíte, že je poměrně široký a díky tomu si dovede zásobu vody šetřit poměrně dlouhou dobu. Muškát je tedy dokonalým příkladem rostliny, která potřebuje doslova přiměřenou zálivku. Pokud vám náhle přestal kvést, může to být ze dvou důvodů. Ten první je, že substrát vyschl až příliš a rostlina tak začíná usychat. V tomto případě opatrně zvyšte zálivku. Druhým důvodem může být to, že je rostlina příliš přemokřená a tak začala od kořenů uhnívat. V takovém případě ale už nejspíš budete muset pořídit rostliny nové.

Používáte správné hnojivo?

Stejně jako naše tělo potřebuje k růstu správné vitamíny, rostliny potřebují správné hnojivo. U muškátu to platí dvojnásob. Je velmi důležité vybrat správné hnojivo, které bude také podporovat kvetení. To bychom měli používat přibližně jednou za 14 dní. Pokud pozorujete, že muškáty pomalu přestávají kvést, může to být špatným výběrem hnojiva. Pro tyto rostliny vám rozhodně nedoporučujeme používat hnojiva s vysokým obsahem dusíku. Tyto hnojiva mají totiž za následek rychlý růst zelených částí rostliny ale velmi pomalý nástup květů. V takovém případě zkuste na chvíli rostlinu přestat hnojit a poté začněte používat hnojivo určené na plod a květ.

Nemáte v truhlíku příliš rostlin?

Je nám jasné, že chcete, aby vaše truhlíky vypadaly krásně plně a ne prázdně. Musíte ale také myslet na to, že pokud bude v truhlíku rostlinek příliš, nebudou mít dostatečný prostor pro svůj růst a tak nejspíš ani květ nenasadí. Na tento bod musíte myslet již při samotném vysazovaní rostlin. Vždy mějte na paměti, že na truhlík o velikosti 50 centimetrů byste měli vysadit 3, maximálně 4 rostliny. Pokud jste jich vysadili více a chcete to napravit, zkuste rostliny přemístit do více truhlíků.