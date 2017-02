Muchovník – velmi nenáročný keř

Tato rostlina byla donedávna ještě velmi neznámá, ale postupem času si celkem úspěšně hledá cestu do našich zahrad a rozhodně se není čemu divit. Řadí se mezi opadavé keře, které se běžně dorůstají do výšky okolo pěti až šesti metrů. Jde sice o dřevinu opadavou, ale i tak je velmi dekorativní po celou část roku. Od měsíce dubna rostlinu začnou obklopovat nádherné květy v bílé barvě. Po jejich odkvětu se na muchovníku začnou tvořit plody v purpurově červené barvě, které jsou dokonce jedlé! Chuť těchto plodů se odvíjí od druhu, který pěstujeme. Plody některých plodů mohou být mdlé a jiné zase příjemně sladké.

Odrůdy rostliny

A. lamarckii (muchovník Lamarckův): Listy této odrůdy jsou při svém rašení zbarvené do bronzova a postupem času se zbarví do zelena. Kvete od dubna bílými květy. Plody mají příjemně sladkou chuť

A. ovalis (muchovník vejčitý): Plody této odrůdy mají modrou barvu, jsou sice jedlé, ale jejich chuť není zrovna moc dobrá

Charakteristika rostliny muchovník

Zemí původu pro tento zajímavý keř je východ USA a Kanada. Řadí se mezi opadavé dřeviny, jeho listy jsou střední velikosti, vejčité, zbarvené do zelena. Doba květu spadá do období od dubna do května. Běžně se dorůstá do výšky v rozmezí od 150 do 500 cm. Řadí se mezi dřeviny, které nejsou vůbec náročné na pěstování, rozhodně se tedy jeho výsadby nemusíte obávat. Velmi dobře bude vypadat jako solitérní rostlina, ale stejně skvěle bude vypadat i ve společenstvích ostatních rostlin. Řez u rostliny není nutné provádět, pokud ale chceme udržet pěkný tvar rostliny, můžeme řez provést v zimních měsících. Muchovník se řadí mezi rostliny dlouhověké, s jeho krásy se tak tedy budeme moci těšit po dlouhé roky.

Jak na správné pěstování rostliny

Muchovník je rostlinou velmi nenáročnou na pěstování a snese toho opravdu poměrně hodně. Navíc je také rostlinou mrazuvzdornou, skvěle si dokáže poradit s teplotami až do -30°C. Rozhodně se tady nemusíte bát pěstovat muchovník ani v horských oblastech. Při jeho výsadbě pro něho vyberte místo slunné, jen tak nám totiž dobře dokážou vyzrát plody. Po jeho výsadbě je dobré poskytnout mu poměrně vydatnou zálivku. Poté co keř již dobře zakořenil, snese i mírné období sucha. Vhodná půda, ve které se mu bude dobře dařit, je naprosto běžná zahradní zemina. Vápenitá půda bohužel není ideální volbou, v té se spokojeného růstu nejspíš nedočkáte. V případě, že chceme rostlinu množit, využijeme tak způsob výsevu semen nebo v jarních měsících oddělením kořenových výmladků.

Jak se dají plody muchovníku využít?

Využití těchto plodů je podobné jako u jakéhokoliv jiného ovoce. Můžeme je využít k přípravě různých kompotů, nebo z nich vyrobit výbornou šťávu. Své využití mají také i ve zdravotnictví. Pokud vás trápí různé žaludeční nebo střevní potíže, můžete si připravit odvar z listů, ten by vám měl zaručeně od těchto nepříjemných obtíží pomoci. V potravinářském průmyslu je hlavně využívána dužina a to právě díky jejímu krásnému zbarvení. V případě, že se pro výsadbu muchovníku rozhodnete, určitě nebudete litovat. Na zahradě budete mít krásný, okrasný keř, který navíc bude plodit výborné bobule, které můžete dál využívat.