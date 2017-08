U velké většiny z vás bychom na zahrádce určitě nalezli rajčata. Víte ale, jak s nimi správně zacházet? A jaké jsou všechny různé možnosti zpracování? V dnešním článku se pokusíme vám pomoci ve snaze mít vaše rajčátka co nejlepší.

Rajče jedlé se řadí do čeledi lilkovitých a je pěstována jako jednoletá rostlina. Svůj původ má ve Střední a Jižní Americe. Rajče v podstatě není vůbec náročné na výběr vhodné půdy, někteří zahrádkáři říkají, že je jednoduché ho pěstovat-„jako plevel“. Velice úspěšně dokáže odolávat i chladnějšímu počasí a díky tomu se mu daří i na našich zahrádkách. Pokud omylem sníte ještě nezralý plod rajčete, můžete si tím způsobit i otravu organismu. Správně vyzrálá rajčata jsou ale naopak velmi bohatým zdrojem vitamínu B, lykopenu, má také velmi vysoký obsah vlákniny a pro vaše potěšení v něm nenalezneme skoro žádný tuk.

Sklizeň rajčat

Jak jsme již řekli, poznat správnou dobu, kdy je rajče vhodné sklidit je opravdu velice důležité. Rajče vždy sklízejte, když je celé zbarvené, ale zároveň musí být také stále pevné. To nejlépe poznáte tím, že na rajče sáhnete a to směrem od shora dolů. Pokud sklizená rajčata skladujete dlouho v lednici, riskujete tím výrazné snížení dobré chuti rajčat. Vhodnější je plody skladovat v nějaké chladnější místnosti, kde bude teplota vyšší než je 10 °C. To vám zaručí, že rajčata rychle neztratí svou výjimečně výbornou chuť a ta méně zralá „dojdou“. Nejlepší chuť rajčat by měla mít zcela vyvážený poměr sladké a kyselé chuti.

Jaké máme možnosti zpracování rajčat?

První možností je sušení

V Itálii jsou velice oblíbená rajčata, která byla sušená na slunci. A právě takovou lahůdku si můžete udělat i u vás doma. Sice sušení nebudete probíhat tak intenzivně, jako v Itálii, ale rozhodně to stojí za vyzkoušení. Je ovšem ale důležité aby slunce svítilo několik dní po sobě. Pokud jste se proto rozhodli tuto variantu raději nezkoušet, můžete zůstat u osvědčené klasiky, jako je sušení v troubě nebo také třeba na grilu či v sušičce. Nejlepší je pro sušení vybrat taková rajčata, která byla sklizena přezrálá, a proto se již příliš nehodí do jídel používat za syrova. Rajčata jednoduše vyskládejte na plech, který může být vyložen pečicím papírem, posolte a dejte do mírně vyhřáté trouby. Po hodině sušení rajčat můžete přidat bylinky, které máte rádi.

Další možností zpracování je nakládání rajčat

Rajčata, o kterých víte, že nestihnete v kuchyni zpracovat jiným způsobem, můžete naložit a předejdete tak tomu, že byste je musela vyhodit. Rajčátka se většinou nenakládají samostatně (i když to někdo preferuje) ale společně s celerem, paprikou, mrkví a třeba i květákem. Pokud vám nějaký druh zeleniny nechutná, nic se nestane, pokud ho nepřidáte. Takto naložená rajčata se stanou skvělým doplněním nějakého jídla, a výhodou je, že se nezkazí.

Stačí si přichystat očištěnou zeleninu a rajčata (ta není potřeba loupat) a klasický nálev na klasické zavařované okurky. Do sklenice naskládáte co nejvíce rajčat a zeleniny a pevně zavíčkujete. Zavařujeme 20 minut na 80°C. Nám se ale osvědčilo zavařovat v myčce na nádobí. Zvolte program na 60°C, naskládejte sklenice do myčky víčkem vzhůru a myčku samozřejmě můžete doplnit i špinavým nádobím. Nejen, že se obsah sklenic zavaří, ale sklenice budou krásně čisté, připravené k úschově na později. Zavařená rajčata budou krásně lesklá, změklá a připravená k okamžitému použití jako delikatesa. Využít je můžete i do suga na pizzu i do rajské omáčky.

Klasikou je domácí kečup. Fotorecept na ten nejbáječnější najdete zde.

Naprostou delikatesou jsou sušená nakládaná rajčata

Koupit je můžete v supermarketu nebo si je připravíte po vlastní ose. Stačí přepůlená masitá rajčata naskládat v jedné vrstvě do zapékací mísy. Rajské poházejte mořskou solí, trochu pocukrujte a každé rajčátko zakápněte dobrým olivovým olejem. Rozhodně nic nezkazíte, pokud rajské dochutíte oreganem nebo bazalkou. Rajčata vložte do trouby vyhřáté na maximum nebo 220 °C. troubu vypněte a rajské nechte dělat, dokud nebude trouba vychladlá. Pozor, nesmíte otevírat dvířka trouby!

Mezitím si umyjte a osušte skleničky s víčky a nachystejte si suroviny na nakládání. Rozhodně by neměl chybět česnek a bazalka. Zkusili jsme přidat také kapary, které mají specifickou chuť. Všechny suroviny naskládejte v několika vrstvách do sklenic a zalijte olejem. Pokud rajčata naložíte do ozdobných sklenic, bude se jednat o úžasný jedlý dárek, který při dobrém skladování (v lednici) vydrží i měsíc.

Rajčata ale budou vždy výborná v jakémkoli stavu

Pokud se je rozhodnete jen přikusovat k namazanému rohlíku, také si pochutnáte. Nikdo z nás jistě nedá dopustit na zeleninové saláty, jejichž nedílnou součástí jsou právě také rajčata. Rajčata mohou být skvělou přílohou k hlavnímu jídlu, ale zároveň se z nich jednoduše může stát hlavní bod vašeho jídla. Je tu spousta možností a záleží jen na vás, která z nich je vám nejblíže.