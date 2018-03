Mini Pavlova dortíčky

Dort Pavlova je světoznámým dezertem. Na našem stole se moc neobjevoval a to z jediného důvodu. Nevypadá příliš vznešeně a při krájená na kousky praská a drobí se. Právě proto jsme přesedlali na jeho miaturní formu. Základem jsou bílkové pusinky s horou šlehačky a ovocem. Pavlovy se jedí čerstvé, protože křupou. Druhý den se šlehačka nasákne do těsta a jsou pro někoho možná ještě lepší. Ovoce používejte sezónní. Nejlepší jsou jahody, borůvky, maliny, ale také třeba na čtvrtky nakrájené fíky, hroznové víno, khaki či zrníčka granátového jablka.

Jde o delikátní laskominu, která osloví úplně každého.

Na pusinky budete potřebovat

4 bílky z vajec o velikosti M (150 ml)

200 g krupicového cukru

2 lžíce bramborového škrobu

1 lžíci octa

špetku soli

Na krém budete potřebovat

400 ml smetany ke šlehání (min. 33% tuku)

1 vanilkový cukr

Dále budete potřebovat

ovoce na dozdobení

lístky máty na dozdobení

Postup:

Bílky se solí vyšlehejte do tuhého sněhu. Přidejte cukr a škrob, dobře zašlehejte. Pak už jen zlehka zašlehejte ocet.

Bílkovou hmotou naplňte zdobící sáček. Na plech s pečícím papírem pak stříkejte kolečka s vyšším okrajem. Budete mít asi 10 dortíčků o průměru 8 cm. Pečte v předehřáté troubě na 150 °C asi 10 minut. Pak dosušte asi hodinu při 120 °C. Skořápky musí zůstat čistě bílé, pevné, křupavé a hříšně lehké.

Vychladlé skořápky plňte do tuha vyšlehanou šlehačkou, do které přišleháte vanilkový cukr (nebo lžíci cukru a ¼ lžičky vanilky). Šlehačku mžete do dortíků vkládat za pomocí lžíce nebo opět použijte zdobící pytlík.

Dozdobte ovocem a podávejte.