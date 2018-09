Mezinárodní den ochrany ozónové vrstvy

Dne 16. 9. si připomínáme velmi důležitý den, který vznikl díky podepsání Montreálského protokolu. Tento protokol byl podepsán právě 16. 9. roku 1987. To, co si tento protokol dával za svůj hlavní cíl, je celkem jasné. Jde především o velké a hlavně dlouhodobé omezení vypouštění chemických látek do atmosféry.

Montreálský protokol

Tento protokol je pro naši planetu velmi důležitý. Jde totiž o jedinou smlouvu, kterou jsou opravdu vázány všechny státy na světě. Jen díky tomuto protokolu se podařilo snížit spotřebu chemických látek, které spadají do redukce protokolem o celých 98%, což je opravdu úžasné číslo.

Proč je důležité chránit ozónovou vrstvu?

Určitě všichni víme, že jen díky ozónové vrstvě jsme chráněni proti škodlivému UV záření. Právě toto záření způsobuje velmi vážné poškození kůže nebo i zraku. Proto je velmi důležité si tento den připomenout, čím vším pro nás naše planeta je a proč bychom jí měli ochraňovat.