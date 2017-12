Pomalu se nám blíží Vánoce, svátky klidu a míru ale také hojnosti. Málokdo z nás si umí představit, že by žil v těžkých podmínkách, zužovaný chudobou. Bohužel i v dnešní době je však extrémní chudoba velkým problémem pro část naší populace. A právě proto vznikl tento mezinárodní den lidské solidarity, který připadá na 20. 12. Tento den vznikl proto, aby lidé nezapomínali na to, že všude rozhodně nejsou tak dobré životní podmínky jako u nás. Tento den nás doslova nabádá k tomu, abychom před tímto problémem nezavírali oči a i my se přidali do boje s tímto problémem. Tento mezinárodní den byl vyhlášen OSN v roce 2005.

Nejvíce postižená místa jsou Afrika a Asie

Lidé zde trpí takovou chudobou, kterou si jen málokdo z nás dokáže vůbec představit. Nejen, že nemají střechu nad hlavou, ale nemají ani přístup k základním potravinám, pitné vodě a lékařské pomoci. Extrémní chudoba znamená vystačit si přibližně s jedním dolarem na celý den. Rozhodně není divu, že lidé se v těchto podmínkách dožívají průměrně jen padesáti let.

Nebuďte lhostejní

Dobrou zprávou určitě je, že k dnešnímu dni lidí, kteří musí žít v doslova extrémní chudobě pomalu, ale jistě ubývá. Svou zásluhu na tom samozřejmě má také velká spousta dobrovolníků, kteří se nebojí a vyrazí do těchto zemí pomáhat. Zkuste se ve vánočním shonu na chvíli zastavit a dvacátého prosince zkuste poslat alespoň malý příspěvek na boj s touto situací. Rozhodně to nebude zbytečné!