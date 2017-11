Mátový sirup a jeho blahodárný vliv na zdraví

Máta peprná je jednou z nejintenzivněji pěstovaných bylinek na českých záhoncích a vůbec na celé planetě. Blahodárně působí na lidský organismus. Pravidelně se využívá při léčbě zažívacích potíží, zastavuje úporné zvracení, zmírňuje žaludeční křeče a zlepšuje funkci žlučníku a žlučovodu. Čím je máta tak výjimečná? No přece svým složením. Hlavní účinnou složkou je mentol vyznačující se chladivými, protizánětlivými a znecitlivujícími účinky. Chcete-li mít tuhle sezónní bylinku kdykoliv po ruce, můžete ji samozřejmě usušit a dávat do čaje, proč si ale zároveň neosladit život? Zkuste si pěkně podomácku připravit mátový sirup do zásoby.

Recepty na mátový sirup

Vařený mátový sirup

Proces výroby vařeného mátového sirupu není složitý a s trochou informací ho zvládnete i vy. Potřebovat budete 1 litr vody, 700 g krystalového cukru, přibližně 5 hrstí čerstvě natrhané a omyté máty a šťávu z 1 velkého nebo 2 menších citronů. Listy máty ponořte do hrnce s vodou a přiveďte k varu. Celou směs zhruba 10 minut povařte a nechte 3 hodiny odstát. Připravte si sítko a všechny listy přes něj důkladně vymačkejte. Přidejte cukr a citronovou šťávu. Vše důkladně promíchejte a znovu povařte. Teď už zbývá jen nechat sirup zchladnout a nalít do připravených nádob.

Nevařený mátový sirup

Bojíte se, že vařením z máty odpaříte všechny důležité látky? Jde to i jinak. Udělejte si alternativu zvanou nevařený mátový sirup. Postup je velmi podobný. Natrhané mátové listy a květy vložte do nádoby a zalijte převařenou zchladlou vodou, v níž jste rozmíchali cukr a citronovou šťávu. Závěr receptu je jednoduchý, studenou směs nechte 2 dny pozvolna louhovat na chladném místě. Po uplynutí celého procesu mátový sirup přeceďte a nechce zachladit v lednici. Máte hotovo. Použít ho stejně jako vařenou variantu můžete do vody, čaje nebo chlazené perlivé vody s ledem.