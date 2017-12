Máte doma hospodářská zvířata? Pak rozhodně nevyhazujte jejich trus!

Možná jste ani netušili, jaký máte doma poklad… Trus hospodářských zvířat může totiž být výborným hnojivem! Jen musíte vědět, které hnojivo se hodí pro vaše rostliny. V případě, že žádná hospodářská zvířata nechováte, nebo se zrovna pro vaše květiny hodí spíše trus vysoké či exotické zvěře, nezoufejte. I taková věc se dá totiž naprosto jednoduše koupit.

Drůbeží trus

Chov drůbeže je obecně asi nejrozšířenější a její trus je považován za nejvíce kvalitní. Granulované sušené slepičince také nejsou vůbec levnou záležitostí. Z drůbežího trusu je pak za nejvíce kvalitní považován právě ten slepičí a to je jistě pro velkou spoustu z vás velmi dobrá zpráva. Ptáte se, proč je zrovna tento nejlepší? Jde samozřejmě opět o to, co přesně potřebujete hnojit. Pokud ale potřebujete pohnojit záhonek, poté, co jste do něho zasadili zeleninu, bude toto hnojivo ideální hlavně z důvodu obsahu dusíkatých sloučenin. S tímto hnojivem zacházejte značně opatrně. Nejde jen slepičince slepě sbírat a poté hned použít. Protože je to hnojivo velmi silné a rostliny by mohlo až spálit, musíte ho nechat po nasbírání alespoň měsíc, nejlépe dva odpočinout a až poté ho použijte. Velmi zajímavé je také sušené slepičinců. Přehnojení záhonu slepičím trusem by mělo za následek nepřirozený růst rostlin a také velmi výrazné ztrácení barviva.

Velkou službu odvede i králičí trus

Mezi další výborná hnojiva se řadí trus od králíků. Jeho velkou výhodou je, že ho můžete použít hned poté, co jej nasbíráte. Na rozdíl od trusu drůbežího tedy nebudete muset na jeho použití čekat dva měsíce. Zatímco drůbeží trus je ceněný kvůli velkému obsahu dusičnanů, trus králičí je skvělým pomocníkem díky velkému obsahu fosforečnanů. Díky této látce se králičí trus stane nepostradatelným pomocníkem při pěstování zeleniny, ale i okrasných rostlin, mezi které se řadí například i durmany. Můžete namítat, že chov králíků je již v dnešní době velkým přežitkem a my vám budeme muset dát za pravdu. Naopak, ale zase velmi vzrostl zájem o zakrslé králíčky, které lze bez problémů chovat i doma a jejich trus se jako hnojivo dá využít úplně stejně jako je tomu u klasických králíků. Opět dávejte jen pozor, ať rostlinu nepřehnojíte i v tomto případě by to znamenalo fatální následky.

Jak je na tom dobytčí trus?

I kravský hnůj můžete bez obav využít. Ale nejdřív než ho použijete, bude muset opět chvíli počkat a to dokonce ještě déle než je tomu u drůbežího trusu. I tento trus totiž obsahuje opravdu velké množství dusičnanů, a pokud byste ho použili přímo bez nutného odpočinutí, na zahradě by působil doslova jako časovaná bomba. V tomto případě nebudou na odpočinutí stačit ani dva měsíce, ale trus musíme nechat minimálně půl roku a až poté ho můžeme na zahradě bez obav použít. Napadlo vás využít prasečí trus? V tomto případě vás budeme muset zklamat. Využití tohoto hnojiva příliš nedoporučujeme, obecně totiž není příliš doporučováno využívat hnojivo od všežravců.

Nemáte k žádnému ze zmíněných hnojiv přístup?

Ani v takovém případě rozhodně nemusíte smutnit. I tento typ hnojiv můžete naprosto bez problémů pořídit v kamenném obchodě, či na internetu. Pokud máte náladu vyzkoušet nějakou exotiku. Můžete například zakoupit živinami doslova nabitý sloní trus. Podobnou exotikou může pro někoho výt i trus volně žijící zvěře. Zde odborníci doporučují trus zkompostovat a použít nejdříve příští zahrádkářskou sezonu.

Závěrem je třeba říci, že s každým hnojivem je třeba zacházet s velkou opatrností, protože přehnojení rostlin by znamenalo jejich zničení.