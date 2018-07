Máte bohatou úrodu na zahrádce? Pořiďte si sušičku na ovoce

Velká zahrádka je velkou radostí, ale zároveň i starostí. Musíte si totiž zákonitě položit otázku: Kam s úrodou? Odpověď není jednoduchá. Jak ji zpracovat? Zavařit? Možná, jenže takto stejně nezvládnete všechno, a navíc tepelnou úpravou přijde o část vitamínů z ovoce. Zamrazit? I kapacita mrazáku je omezená. Jako nejšetrnější úprava se ukazuje sušení. Můžete si poměrně snadno vytvořit zásoby sušeného ovoce na zimu. Získáte také zdravé chroupání k televizi nebo přísadu do pokrmů. Jenže obložit všechny radiátory v domácnosti také není ten nejlepší nápad. Proto nastává čas porozhlédnout se po vhodné sušičce na ovoce.

Za kvalitu si musíte připlatit

Samozřejmě se spousta lidí ohlíží po ceně. I když je podstatným faktorem, rozhodně by neměla být tím nejdůležitějším. Vždy je lepší si za kvalitu trochu připlatit než volit příliš levné, ale nevyhovující řešení. Především si odpovězte na otázku, co především a v jakém množství budete sušit. Jiné požadavky budete mít na malou domácí sušičku pro menší objemy, jiné pro velkou sušičku na téměř profesionální sušení. Dále je důležitá energetická náročnost, hlučnost a také obsluha, která by měla být co nejjednodušší.

Rovnoměrnost sušení hraje důležitou roli

Velmi důležitá je především účinnost sušení, rovnoměrnost teploty v celém sušicím prostoru, abyste docílili kvalitního rovnoměrného sušení, snadná regulace teploty, sušicí plocha. Roli hraje zmiňovaná velikost sušicí plochy. Nejběžnější sušičky mají k dispozici 5-6 sušicích plat, což by mělo pro běžný provoz stačit. Pro zpracování plodů z větší zahrady už se hodí sušičky s 9 a více platy. Hovoříme-li o rovnoměrnosti, tu ovlivňuje i tvar sušičky. Kruhový, kdy je motor uprostřed, neumožňuje zcela rovnoměrné sušení. Teplot stoupá vzhůru. Rychlost sušení ovlivňuje vzdálenost od motoru, u okrajů probíhá sušení pomaleji. Proto je užitečné pořadí plat v průběhu sušení prohazovat, což ale znamená u kruhových sušiček práci navíc. U hranatých sušiček to není třeba.

Zamyslete se nad výkonem. Věnujte pozornost regulaci teploty

Výkony sušiček nabízených na trhu se pohybují v rozmezí 250-1000 W. Po běžné účely vystačíte s výkonem 250 W pro 4-5 plat, když sušíte více a častěji, vyplatí se 500 W. V případě výkonu 1000 W už sušička utáhne třeba i 24 plat nad sebou. Potřebujete samozřejmě kvalitní regulaci teploty, protože pro každé ovoce (případně i jinou potravinu) je vhodná jiná sušicí teplota. U dražších modelů sušiček se dokonce můžete setkat i s přednastavenými programu pro konkrétní potravinu. Levnější sušičky mívají například tři nastavení, nejideálnější je otočný regulátor teploty, na kterém si nastavíte přesně tu hodnotu, kterou potřebujete. Pro ovoce a zeleninu je vhodný střed, tj. 50-55 °C, bylinky potřebují méně, tedy cca 35-40 °C.

Časovač je dobrou výbavou. Také nezapomeňte na hlučnost

Důležitý je časovač – spoustě lidem se totiž stává, že něco zapomenou vypnout. Pokud i vy patříte mezi takové experty, bez časovače se neobejdete. Ale pokud jde bezpečnost, můžete být naprosto v klidu. Sušičky mají bezpečnostní ochranu proti přehřátí, kdy se samy vypnou. Nezapomeňte ani na hlučnost. Vrčení ventilátoru sušičky není zrovna příjemné – při sušení přes noc vás to může rušit. Dokonalejší horkovzdušný systém znamená nižší hlučnosti, takže při výběru se podívejte na zoubek i hlučnosti. Užitečná je nastavitelnost vzdálenosti plat (některé ovoce se do malé mezery nevejde). Ověřte si, zda je možno plata mýt v myčce. Většinou se doporučuje ruční mytí, také byste neměli volit agresivní mycí prostředky.

Shrňme si tedy ty nejdůležitější vlastnosti, podle kterých se budete rozhodovat:

Cen

Regulace teploty

Rovnoměrnost sušení

Výkon

Sušicí plocha

Časový spínač

Hlučnost

Mějte na paměti svoje požadavky. Nechte si třeba určitou rezervu sušicí plochy pro budoucnost, abyste nemuseli za rok kupovat novou sušičku s větší kapacitou. Vyberte si model s dobrou regulací teploty, aby se dal využít i multifunkčněji (třeba i na bylinky nebo jiné potraviny). Sáhněte po sušičce se snadnou obsluhou a takové, která nebude mít extrémní energetické nároky.