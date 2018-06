Pokud máte doma malé děti a chystáte se například na delší cestu nebo je potřebujete jen tak zabavit nějakou bohulibou činností, jistě nám dáte za pravdu, že nápadů není nikdy dost. Nám se dostala do ruky kouzelná knížka s malováním vodou. Voda a cesty, to nejde k sobě, jistě si říkáte, ale opak je pravdou. Plastový štětec, který naplníte vodou nikde nekape a necintá a obráze rychle schne. Jde o kouzelné malování, které udělá fádního černobílého obrázku krásný obraz se živými barvami.

Malování vodou není žádnou novinkou, když se nám ale dostaly do ruky malovací knížky od dvou amerických pedagogů značky Melissa & Doug, pozvedlo to tento typ dětského tvoření na úplně jinou úroveň. Už jen z konceptu hraček těchto momentálně manželů vyplývá, že přivádí na nejen americký trh smysluplné edukativní hračky, které rozvíjí dětskou motoriku a fantazii. Používají při tom vysoce kvalitní materiály, zejména dřevo a podobně. Jejich sortiment se specializuje jak na malé děti již od 2 let, tak na kreativní sady 10+ a není náhodou, že se v dnešní době řadí mezi jedny z největších výrobců hraček vůbec.

Vraťme se ale ke kouzelným knížkám.

Zkusili jsme několik motivů pro menší i větší děti. Malým dětem jsou určeny zejména knížky se zvířátky. Větší pak mohou vodou plnit úkoly ve formě labyrintů a podobně. Ostatně i úkoly jsou součástí každé knížky.

Důležité informace