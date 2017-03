Ludmila Dušková se narodila v roce 1953, vystudovala vysokou školu, působila jako pedagožka a zahrádkářská poradkyně. Od roku 1983 až do současnosti zaměstnána v oboru semenářství, nyní je jednatelkou společnosti Sempra a Semena Vaněk, spol. s r. o. Jablka nepadla daleko od stromu, její 2 děti také vystudovaly vysokou školu-zahradnický obor.

Ing. Ludmila Dušková se rovněž nemálo zasloužila o popularitu zahradničení a flóry vůbec. Je častým hostem rozhlasových i televizních pořadů, stejně jako moderátorkou odborných diskuzí při doprovodných programech veletrhů a výstav. Její specializací jsou časté choroby a škůdci rostlin a novinky v sortimentu osiv zeleniny a květin.

Paní inženýrka je zahradní specialistka z Vaňkova semenářství v Praze a potvrzuje současný trend: „Rekreační zahradníci už dávno nepěstují květák ani kapustu. Stále se ale vyplácí pěstování lilkovitých plodin, mrkve a jahod. Hodně roste obliba pěstování brambor, pro něž stačí vyhradit i jen pár řádků. Nežli začnete sázet, vypracujte si sadební a osevní plán – s ohledem na loňské plodiny – a dobře připravte půdu.“.

Ludmila Dušková je autorkou mnoha laických i odborných publikací jako například: Pěstujeme jahody nebo nová publikace Ochrana rostlin z edice Česká zahrada, která je průřezem nejznámějších škůdců a nejčastějších onemocnění u nás pěstovaných rostlin. Tuto publikaci ocení zejména zahrádkáři, drobní a střední pěstitelé, ale stejně tak může být i dobrou učební pomůckou pro studenty zahradnických škol a učilišť.

Kniha je rozdělena do čtyř základních kapitol týkajících se ochrany rostlin v zeleninové, v ovocné a v okrasné zahradě a ve sklenících, fóliovnících a v bytech. Kniha je postavena na dlouholetých zkušeností s diagnostikou a bojím proti chorobám, škůdců a plísním. Součástí je i návrh optimálního řešení v boji s těmito nemilými průvodci každého pěstitele. Každá kapitola je rozšířena o možnosti využití predátorů jako biologické ochrany, která se naštěstí dostává v poslední době do popředí zájmu pěstitelů. Každý z nás by totiž krom zemědělce a pěstitele, měl být i trochu ekologem.