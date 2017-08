Extra jednoduchý, velmi svěží dezert pro letní dny. Ano. Není nic lepšího než limetkový cheesecake. Je výtečný, hotový raz dva a zachutná opravdu každému. Svěží krém je totiž citrusy jen ovoněný a doslova vyladěný. Recept je na klasickou dortovou formu (asi 24 cm).

Na korpus budete potřebovat:

150 g rozpuštěného másla

200 g máslových sušenek

Na krém budete potřebovat

200 g sýru v pozlátku typu Lučina (Palouček)

250 g Mascarpone

250 g nízkotučného tvarohu

250 ml smetany ke šlehání (min 30% tuku)

2 lžíce moučkového cukru

šťávu z jedné limetky

želatinu (nejvhodnější je želatina v plátcích)

Na vrchní glazuru budete potřebovat

5 cl bílého rumu nebo vodky

šťávu z jedné limetky

vanilkový cukr

želatinu

Postup:

Rozemelte sušenky a přidejte do nich rozpuštěné máslo. Hmotu upěchujte do pečícím papírem vyložené formy a dejte odpočinou do lednice.

Želatinu připravte dle návodu. Pokud použijete jako my tu v plátcích, nechte je nabobtnat v malém množství vody a pak zahřejte do rozpuštění, nechte mírně vychladnout.

Do téměř vyšlehané šlehačky přidejte sýry, opatrně prošlehejte, přidejte všechny zbylé ingredience a želatinu (asi 1-2 lžíce si nechte do glazury).

Dobře prošlehejte a navršte v rovnoměrné vrstvě na korpus. Opět dejte chladit.

Mezi tím svařte rum s limetkovou šťávou a vanilkovým cukrem. Nechte mírně vychladnout a přimíchejte želatinu. Za občasného zamíchání nechte trochu zchladnout. Pokud chcete, nastrouhejte na krém limetkovou kůru. Dort zalijte glazurou po celém povrchu a nechte řádně vychladit.