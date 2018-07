Letošní pěkné slunečné dny s minimem srážek představují ideální podmínky pro množení mravenců

Současné suché počasí přímo vybízí malé hmyzí záškodníky, aby se ze zahrad a políček stěhovali za potravou do našich příbytků. Otevřené dózy se sladkostmi, medem, marmeládou, moukou, cukrem a dalšími pochutinami přímo zvou mravence s vynikajícím čichem na návštěvu.

Jak se účinně bránit nezvaným návštěvníkům v bytě? Prevencí a čistotou

Pokud chcete nezvaným návštěvníkům zavřít pomyslné dveře, důkladně vykliďte spíž a kuchyň, případně rozvěste aromatické byliny a koření, které je dovede odpudit – mátu, bazalku, hřebíček, jalovec, sůl, pepř, pálivou papriku. Tyto přísady do jídel, které má většina hospodyněk v kuchyni, se nasypou do škvírek a na riziková místa, kde by se mohli mravenci vyskytovat. Tento postup použijeme i v případě, že už jsme mravence v bytě objevili, s úspěchem je zlikvidovali a chceme se účinně bránit jejich dalšímu vpádu. Jedním z preventivních postupů je také občasné vytření podlahy octovou vodou, ale hlavně důsledná čistota. Nenechávejte drobečky na lince a okolo dřezu, uchovávejte potraviny ve skleněných nebo plastových dózách, jelikož do papírových sáčků se mravenčí zuby snadno dostanou.

Mravenec obecný je na zahradě prospěšný, ovšem všeho moc škodí

Mravenec je sám o sobě užitečný, pokud na zahradě pouze provětrává půdu svými chodbičkami nebo roznáší semínka užitečných rostlin. Je prospěšný rovněž svou schopností likvidovat některý hmyz – například housenky motýlů požírajících zeleninu a klíšťata. V momentě, co se přemnoží, začne být nepřítelem, jelikož se vrhá na pupeny, ovoce i celou úrodu. Jejich kamarádství s mšicemi je pro zahrádkáře také kontraproduktivní.

Chcete-li se zbavit přemnožených mravenců na zahradě, rozprašte kolem kořínků sazeniček jemné vápno – zásaditá půda mravencům nesvědčí. Někdy pomáhá i zubní pasta a prášek do pečiva. Díky tomu, že mravenci milují suchá a teplá místa, pomáhá i vydatná zálivka, někdy okořeněná výluhem z kopřiv.

Můžete je i nalákat do prázdné nádoby (keramického květníku) vytřené sádlem nebo masovým vývarem. Mravenci by se sem mohli přestěhovat a vy je posléze vynesete.

Pokud selhaly všechny přirozené postupy, nezbývá vám než sáhnout po bio postřicích či chemických prostředcích (Atak, Forestina), které s malými záškodníky zatočí jednou provždy.

Mravenčí druh díky neúnavným královnám nevymře. Ba naopak

V Česku se nejhojněji vyskytuje mravenec obecný. Miluje jak zahrady, tak byty. Je nenáročný a snáší suchá (ale i vlhčí) místa. Dožívá se v průměru deseti let, královna dokonce ještě déle. Výkonná královna dovede za dvacet let života zplodit okolo 100 milionů potomků.