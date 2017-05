Leguánek měnivý (Leiocephalus carinatus)

Tento malý druh dosahuje délky maximálně 27 cm, z čehož zhruba 13 cm tvoří ocásek. Zbarvení tohoto leguánka je velice nenápadné v odstínech šedohnědé, někdy i dozelena. Jeho šupiny jsou na pohmat ostré. V nebezpečí tento leguánek zvedá rozvinutý ocas do vertikální polohy a švihá jím sem tam. Původem jsou tyto ještěrky z Kuby a přilehlých ostrovů, dále byl zavlečen i na Floridu. Nejraději má kamenitá místa, ale dokáže lézt i po rostlinách a keřích.

Vhodné terárium a chov

Vhodné terárium by mělo mít rozměry 80 až 100 x 50 x 50 cm. Chovat společně lze pouze jednoho samečka a k němu 2-3 samičky. Terárium by mělo být suššího typu, nejlépe s vybudovanou skalkou a množstvím úkrytů. Jako podklad je možné použít písek, nebo drobné bukové štěpky (na obrázku vpravu) ve vrstvě alespoň 5-10 cm, protože se tyto ještěři rádi zahrabávají. Občas je v teráriu nemohu ani najít.

Osvětlení vyžadují intenzivní, určitě je vhodné použít UV zářivku, nebo žárovku. Dobu svícení je dobré nastavit na 12-14 hodin denně. V zimním období se zkracuje asi tak na 9-10hodin. Teplota v teráriu by měla být kolem 25oC s možností lokálního výhřevu i na 40oC. V noci pak odborníci doporučují pokles na 18 – 20oC. Přestože jde o terárium sušší, rosíme každý den. Na dno umístíme mělkou misku s vodou.

Potrava

Na potravu není leguánek náročný, postačí běžný krmný hmyz úměrný velikosti jedince. Nejčastěji tedy cvrček, moučný červ, žížaly a především dospělci nepohrdnou kousky ovoce a květy. Na co však klade nároky, je dostatek minerálů. Je proto potřeba buď mít dobře živený krmný hmyz, nejlépe co si sami vypěstujete, nebo koupené cvrčky před zkrmením posypat směsí určenou pro plazy.

Leguánek není pro každého

Tento leguánek je velice čilý a rozhodně není kontaktní. Jakoukoliv manipulaci bere jako stresovou situaci, nehledě na to, že ulovit ho v teráriu vůbec není lehké. Každopádně je to velice zajímavý a u nás málo chovaný druh. Já je chovám spolu s gekončíky nočními a jejich soužití je velice pokojné. Vzájemně si nepřekáží, jelikož každý druh je aktivní v jinou dobu a k sobě jsou velice tolerantní.