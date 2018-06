Láska prochází žaludkem. A u psů to platí dvojnásob

Znáte to, člověk je celý den v práci, chlupáč zatím doma sám oddaně čeká a těší se, až se mu pán vrátí zpět. A jen co zarachotíte klíči v zámku, už se to ztělesněné štěstí žene ke dveřím, aby vás přivítalo. No to je hodný pejsek, pojď, na, dáme nějakou dobrůtku. Stačí troška salámku pro psy a váš parťák si rázem bude jistý, že jeho neskonalou lásku opětujete.

Dobroty, které jim rozvrtí ocásky

Naše čtyřnohé kamarády nic nepotěší více, než když jim čas od času šoupneme do misky nějakou lepší, voňavější mňamku, která jim oživí každodenní stravovací stereotyp. Vždyť ani páníčka by nebavilo jíst pořád dokola to samé jídlo. Kvalitní granule jsou sice nejsnadnější cestou, jak psovi zajistit živiny ve správném poměru a množství, pokud však pes nedostává nic jiného, jeho mlsný jazýček posmutní.

Ano, chtělo by to nějakou laskominu. Může to být konzerva, kapsička, paštika nebo salám. Oproti granulím jsou tyto pochutiny více voňavé a atraktivní, protože psovi mohou připomínat stravu jeho pána. Jako u jiných krmiv je i zde důležité soustředit se na kvalitu a vybírat takové produkty, které neobsahují obiloviny, sóju, chemická dochucovadla, umělá barviva nebo konzervanty.

Více než jen pamlsek

O pestrost psího jídelníčku jde také českému výrobci krmiv Brit, který své portfolio mokrých krmiv obohatil o nové příchutě salámů Brit Premium Sausage s 95% obsahem masa. Ty mohou díky vyváženému složení sloužit jako komplexní výživa bez nutnosti jakéhokoliv dalšího dokrmování i jako pamlsky pro radost. A vedle nešlápnete ani tehdy, pokud je doplníte přílohami, přidáte do vařené stravy, případně z nich uděláte základní složku při stravování formou BARF – obsahují totiž vitamíny a minerály v množství, které psovi zajistí vyvážený jídelníček plný potřebných živin.

Kvalitní české salámky

Salámy Brit Premium jsou dostupné celkem v 8 variantách. Kromě původních 5 druhů – Chicken, Sport Beef & Fish, Chicken & Lamb, Chicken & White Fish a Turkey – si chlupatí parťáci mohou nově pochutnat na příchutích Chicken & Venison, Turkey & Peas a Chicken & Rabbit. Salámky jsou kombinací celých kousků masa a lehkého paté, mají skvělou chuť a pes je lehce stráví.

Použití kuřecích krků přináší dostatečný obsah minerálů v přirozených poměrech a ve vysoce stravitelných formách. Součástí jsou také různé tkáně a celé vnitřnosti, díky čemuž se podobají přirozené kořisti psů v přírodě. Výroba salámů probíhá v nové továrně společnosti VAFO na mokrá krmiva v Chotovinách na Táborsku, jedná se tedy o čistě český výrobek.

