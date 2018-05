Lahodné jogurtové řezy s ovocem

Příjemně nakyslý dezert plný bílkovin. Lehký, svěží, vláčný dezert je vhodný zejména pro letní období. Podle některých pouček bychom měli sníst jeden jogurt denně. Tyto řezy nám ho nahradí a navíc skvěle chutnají.

Na piškotový korpus budete potřebovat (na plech 30 x 40 cm)

6 vajec

6 lžic cukru krupice

6 lžic polohrubé mouky

3 lžíce oleje

1 lžíci citronové šťávy

špetku soli

Na jogurtový krém budete potřebovat

250 ml smetany na šlehání

250 ml tvatohu

500 ml bílého jogurtu (3% tuku)

200 g moučkového cukru (nebo podle chuti)

40 g želatiny

Na ozdobu budete potřebovat

jahody nebo jiné ovoce (čerstvé či kompotované)

mátu na dozdobení

Postup:

Oddělíme žloutek od bílků z pěti vajec. Z bílků a špetky soli vyšleháme tuhý sníh. Ke žloutkům přidáme poslední vejce, přidáme 6 lžic cukru a vyšleháme do bílé pěny. Přidáme olej a citronovou šťávu, po troškách pak přišleháváme mouku. Do směsi pak opatrně vmícháme sníh. Těsto vy lijeme na vymazaný a vysypaný plech a pečeme v předehřáté troubě na 175 stupňů asi 20 minut.

Korpus necháme chladnout a mezi tím si připravíme horní nepečenou vrstvu. Podle návodu připravíme želatinu. Do téměř vyšlehané šlehačky přidáme všechny zbylé ingredience a vyšleháme do konzistence řidšího krému. Ten navršíme na zcela vychladlý korpus a dáme do lednice minimálně na 2 hodiny. Následně krájíme ostrým nožem a před podáváním zdobíme ovocem.