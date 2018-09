Krmivo pro psy, které má šťávu

Pejsci jsou mlsouni a stejně jako jejich lidští kámoši si i oni rádi pochutnají na dobré baště. Ta by samozřejmě neměla pocházet z pánova talíře. Mezi pochoutky a odměny určené speciálně pro psí bříška patří také masové konzervy. Vězte, že po prvním přičichnutí k jejich voňavému obsahu se ocásek vašeho chlupáče rozvrtí do všech světových stran.

Plnohodnotné jídlo i chutná odměna

Pokud hafanovi v misce čas od času přistane obsah nějaké chutné konzervičky, očička se mu určitě rozzáří. Žádný pes není u vytržení, pokud se mu každý den na talíři objevují jen granule, ačkoliv prospívají pevnému zdraví. Věděli jste, že kvalitní konzerva poslouží jako velký pomocník, a to dokonce na několik způsobů? Můžete ji servírovat jako odměnu hodnému pejskovi, který vzorně čekal, až přijdete domů z práce, jako zpestření jeho monotónního jídelníčku, jako narozeninový „dortík“, ale také jako plnohodnotnou stravu dodávající všechny potřebné živiny nebo ji využít jako potravu na cesty pro psy, kteří jsou na BARF stravě. Nedocenitelná je i v horkých dnech nebo před sportovním výkonem domácích mazlíků, kdy je možné ji použít jako zdroj tekutin. Psy lze v těchto případech zavodnit dokonce i tak, že konzervu před podáním rozmícháte ve vodě a zvíře pak doplní více tekutin najednou.

Měkké kousky masa mají navíc tu výhodu, že je rozžvýkají i chlupáči, kteří mají špatné zoubky a tvrdé granule se jim konzumují obtížně.

Maso, to je základ

Základem kvalitní konzervy by vždy mělo být maso. Svalovina a vnitřnosti jsou totiž složky, které odpovídají přirozené stravě psů tak, jako by si ji sami ulovili v přírodě. Pes jako masožravý tvor si také nevybíral, kterou část úlovku sní, a kořist zkonzumoval celou i s jejími vnitřnostmi a obsahem natrávené potravy. Živočišné tkáně navíc slouží jako různé zdroje bílkovin a zajišťují psímu jídelníčku vynikající chutnost a vůni. A právě proto zvolila značka Brit pro své nové konzervy receptury založené na masu a orgánech. Řada Brit Paté & Meat obsahuje pouze maso, svalovinu, srdíčka, játra a plíce, přičemž jednu část konzervy tvoří paté a druhou celé kousky. Obdobně tomu je také u konzerv Brit Monoprotein, které ovšem obsahují vždy pouze jeden druh masa, svaloviny a orgánů. Díky tomu je tato varianta vhodná pro pejsky trpící alergiemi – v jednodruhových konzervách totiž nehrozí, že se ve složení ukryje ingredience, která by mohla vyvolat alergickou reakci. Čtyři druhy konzerv z řady Monoprotein jsou navíc doplněny hypoalergenní přílohou – rýží nebo sladkými brambory, které mají pozitivní vliv na celkové zdraví zvířete.

Kvalitní dobrota

Řady Brit Paté & Meat a Brit Monoprotein spadají do kategorie kompletního krmiva a lze je proto podávat samotné. Vedle nešlápnete ovšem ani v případě, když je psovi podáte jako chutnou odpolední svačinku, po které se bude olizovat až za ušima. A na co si dát při nákupu pozor? V kvalitních konzervách by se neměl vyskytovat lepek, sója ani geneticky modifikované organismy (GMO). Konzervy Brit obstojí i v tomto směru, protože žádnou ze zmíněných nezdravých ingrediencí neobsahují.