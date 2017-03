Křehký trnovník akát

V případě trnovníku mluvíme o trnitém či netrnitém opadavém stromu, či keři. Trnovník se může absolutně bez problémů dorůst do výšky, která začíná na dvou metrech, ale může dosáhnout až do dvacetimetrové výšky. Oblíbenost těchto stromů, či keřů je poměrně velká a právě za ní vděčí především svým krásným květům. Ty jsou zbarvené do bílé barvy a uspořádány do hroznů. S těmito krásnými, vonnými květy se můžeme setkat od měsíce května. Listy trnovníku jsou drobné a poměrně křehké. Poté, co rostlina odkvete, můžeme na ní pozorovat tvorbu hnědých lusků. Tyto lusky jsou považovány za plody rostliny. Ačkoli trnovník může působit poměrně robustním dojmem, nenechte se zmást. Jeho větve jsou hodně křehké a vítr je tak může velmi snadno polámat. Samotné akátové dřevo je naopak hodně odolné a proto se také používá například při stavbě plotů.

Odrůdy rostliny

trnovník srstnatý: tato odrůda se řadí spíše mezi keře nežli mezi stromy. Dorůstá se do výšky kolem jednoho metru. Větve trnovníku srstnatého nezdobí trny. Kvete nádhernými purpurovými květy, které se objevují v květnu a červnu

tato odrůda se řadí spíše mezi keře nežli mezi stromy. Dorůstá se do výšky kolem jednoho metru. Větve trnovníku srstnatého nezdobí trny. Kvete nádhernými purpurovými květy, které se objevují v květnu a červnu trnovník bílý: tato odrůda se naopak dorůstá do opravdu závratných výšek. Bez problémů může dosáhnout až do výšky 18 metrů. Někdy se z něho dokonce může stát i plevel

tato odrůda se naopak dorůstá do opravdu závratných výšek. Bez problémů může dosáhnout až do výšky 18 metrů. Někdy se z něho dokonce může stát i plevel trnovník lepkavý: tato odrůda se běžně dorůstá do výšky kolem deseti metrů. Kvete nádhernými květy v růžové barvě

Charakteristika rostliny trnovník akát

Mezi země, kde je tato rostlina nejvíce rozšířena se řadí jižní a jihovýchodní čas Severní Ameriky. Tato dřevina kvete až omamně vonícími květy v různých odstínech bílé, nebo růžové. Při pěstování rostliny však dávejte dobrý pozor! Kromě květů je totiž rostlina úplně celá jedovatá! Látky, které rostlina obsahuje, se uvolňují do půdy a takto kontaminovaná půda se stává neúrodnou pro jakékoli jiné rostliny. U člověka se tato otrava projevuje bolením břicha, následně může přijít i srdeční slabost. Rostlina je na pěstování velmi nenáročná a skvěle se hodí jako solitérní rostlina, ale výborné uplatnění bude mít také jako dřevina, pomocí které můžeme jednoduše zpevnit svahy. V letních měsících bychom neměli zapomínat odříznout větve, které jsou suché, nebo jinak poškozené.

Jak postupovat při správném pěstování

Trnovník je rostlinou opravdu nenáročnou a tato nenáročnost se projevuje i v jeho požadavcích na půdu. Tu totiž snesou i poměrně chudou na živiny. Dařit se mu však bude mnohem lépe za předpokladu, že půda bude dobře propustná a mírně vlhčí. To ale rozhodně neznamená, že by se mu nedařilo v půdě sušší. Naprosto ideální je pro jeho pěstování slunné místo, kde díky slunci budou jeho květy krásně zbarveny. Opět se mu ale bude dařit i v mírném polostínu. Vzhledem k tomu, že větve trnovníku jsou opravdu křehké, je vždy potřeba pro něho vybrat místo, kde bude strom dostatečně chráněný před případným silnějším větrem. Ten by totiž na rostlině mohl napáchat opravdu velké škody. Množení trnovníku se provádí odnožemi, nebo kořenovými řízky. Velmi často se ale také množí roubováním, či jarním výsevem. V případě, že trnovník chceme přesadit, učiníme tak vždy na jaře a nezapomínáme chránit kořeny před případným poškozením.