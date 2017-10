Křeček syrský (setkáváme se i s názvy medvědí či zlatý), pochází ze Sýrie, kde obývá oblasti pouští a polopouští se suchým a teplým klimatem. Přes den není aktivní a jen spí, občas i dost tvrdě. Teprve večer vylézá za potravou. Křeček ač se to nezdá je veliký sportovec a za potravou naběhá dlouhé kilometry. Aby toho pobral co nejvíce, má na tvářích vyvinuté lícní torny, kam si nalezenou potravu nacpe a donese ji tak až domů, kde ji vyndá a uschová na horší časy. Tento pud ho neopouští ani v domácích podmínkách, kde má potravy dostatek. Původní barva je rezavá s bílými odznaky. Dnes je vyšlechtěna spousta dalších barev a typů srsti. Křeček je samotářské zvíře a svůj pelíšek zuřivě brání. Budete-li chtít chovat více jedinců spolu, musí být z jednoho vrhu a ani to nemusí fungovat, křečci se mohou zabít.

Potrava

Základem jsou obiloviny, různé směsi pro hlodavce u kterých vybíráme především ty, jež obsahují co nejméně oříšků a tučných semen. Křečci v domácích chovech mají málo pohybu a tím pádem rychle tloustnou, což jim samozřejmě nesvědčí. Přidáváme také seno, ovoce a zeleninu. Z procházky jim přineseme trochu trávy, květy pampelišek a několik větviček z břízy, nebo jiného nejedovatého stromu. Větvičky slouží k ohlodávání a broušení zoubků. Důležitou součástí je hmyz, nebo jiná živočišná složka. Podáváme několik moučných červíků, cvrčků či kousek vařeného masa. Já přidávám jako pamlsek několik kvalitních psích granulek, které mají dostatek živočišných složek. Voda musí být v napáječce vždy čistá. Je dobré jednou týdně celou napáječku rozebrat a pečlivě vyčistit.

Bydlení

Pro jednoho křečka se uvádí velikost ubikace 50/50/30 cm. Jako vždy ovšem platí čím větší tím spokojenější zvířátko. Použít můžeme klec, či terárium, záleží na vás co se vám bude více líbit. Pokud zvolíte klec, musíte ji zabezpečit proti průvanu. Křečci jsou čistotná zvířátka, chodí konat potřebu do jednoho nebo dvou rohů. Toho můžeme využít a na toto místo vložit záchůdek, což nám usnadní čistění. Podestýlka pro křečky musí být bezprašná. V nabídce jsou jak hrudkující podestýlky, tak granulované přírodní podestýlky, ale dokonce i podestýlky silikonové, které pohlcují tekutinu i zápach. Pro náročnější je možnost nákupu podestýlky s vůní.