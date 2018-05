Krásnoplodka vynikne v každé zahradě

V případě, že hledáte keř, který nebude jako každý jiný, ale na zahradě se bude opravdu vyjímat, krásnoplodka bude naprosto ideální volbou. Skvěle vypadá právě díky svým neobyčejným plodům, které mají tvar korálků a zbarvené jsou do fialové barvy. Těmito plody je rostlina doslova obsypaná a na rostlině zůstávají i nějakou dobu poté, co listy již opadají. U nás se pro zatím ve venkovních podmínkách pěstuje pouze jeden druh a to druh Callicarpa bodinieri. Pokud jste o tomto okrasném keři ještě neslyšeli, je čas na změnu!

Odrůdy rostliny krásnoplodka

Callicarpa dichotoma (krásnoplodka vidličnatá): Tato odrůda má krásné růžovobílé květy a plody zbarvené do červena. Běžně se dorůstá do výšky v rozmezí jednoho až dvou metrů

C. bodinieri var.giraldii (krásnoplodka Bodinierova): Tato odrůda kvete růžovými květy a plody jsou zbarvené do krásné fialové barvy. Běžně se dorůstá do výšky dvou metrů.

C. japonicea: Tento druh se řadí mezi nejvíce náchylné na podmínky. Svým vzrůstem se řadí mezi ty nejmenší. Jeho květy jsou zbarveny do růžova a plody mají fialovou barvu.

Charakteristika rostliny

Tato opadavá dřevina má původ až v exotické Číně a do našich končin se dostala teprve před pár lety. V období od července do srpna můžeme na krásnoplodce obdivovat krásné květy v růžové barvě. V případě, že se na květy zaměříme, uvidíme, že jsou opravdu krásné. Na první pohled jsou na rostlině však velmi nenápadné. Listy krásnoplodky jsou vejčité v zelené barvě. Naprosto běžně se dorůstá do výšky, která se pohybuje okolo jednoho až tří metrů. Nejde o rostlinu, která by ke svému růstu potřebovala přílišnou péči. Rozhodně jí tedy můžeme doporučit i pro ty z vás, kteří nemají tolik volného času, který by mohli věnovat péči o zahradu. Navíc se také jedná o rostlinu dlouhověkou, z její krásy se tak tedy budete moci těšit po dlouhou dobu. Krásnoplodka se řadí mezi keře mrazuvzdorné, potřebuje však zimní přikrývku. Ani to ale není nic složitého. Naprosto postačí, pokud její kořeny přikryjete pomocí suchého listí a máte vystaráno.

Jak na správné pěstování krásnoplodky

Naprosto ideálním stanovištěm je pro tento keř místo na slunci, nebo v mírném polostínu. Ideální půda by měla obsahovat velké množství humusu, měla by být dobře propustná a stále udržovat mírnou vlhkost. Tyto podmínky je důležité dodržovat především při výsadbě mladých rostlin, protože rostliny starší si dokáží s případnými nedokonalostmi poradit mnohem lépe. Dále je důležité rostlině poskytovat pravidelnou zálivku a doplňovat živiny, jen tak správně poroste a bude mít velké množství plodů. S příchodem jara je dobré krásnoplodce věnovat trochu péče a mírně ho seříznout trochu nad zemí. Nemusíte se bát, že keři nějak ublížíte. Hned s příchodem léta se keř sám plně obnoví a začnou se na něm objevovat květy. V případě, že chceme rostlinu množit, využijeme tak možnost výsevu semen, nebo zakořeněním řízků pod sklem v letním období.

Kde bude krásnoplodka vypadat nejlépe?

Naprosto skvěle bude tento okrasný keř vypadat jako solitérní rostlina, velmi se hodí i do skalek či do různých smíšených výsadeb. Zkrátka můžeme říct, že jde o keř, který bude vypadat naprosto skvěle kamkoliv ho umístíte.