Krásné květy rostliny zvané Křín

Jde o cibulovinu, která se pěstuje především pro své opravdu nádherné květy, které se velice nápadně podobají liliím. Na jejich mohutném stvolu se nacházejí až 15 cm široké květy omamné vůně. S těmito krásnými květy se můžeme kochat v období od května až do srpna. Nejčastěji se objevují zbarvené do bílé, růžové či červené. Někdy může ale bohužel trvat i řádku let, než se nám křín ke květu podaří přivést. Kromě nádherných květů na křínu také naleznete opravdu dlouhé, mečovité listy, které mohou měřit až 90 centimetrů.

Nejznámější odrůdy rostliny křín

Crinum powellii: pokud se nám podaří přimět rostlinu ke květu, setkáme se zde s krásnými růžovými květy

C. bulbispermum: pyšní se zajímavými květy v tmavě růžové barvě s něžným bílým středem

C. americanum: má překrásné štíhlé květy tmavší barvy s žíháním



C.asiatica: jemné liliovité čistě bílé květy tohoto křínu nechají klidným snad vůbec nikoho

Charakteristika rostliny

Jde o velmi zajímavou rostlinu, jejíž jediné mínus je nejspíše to, jak náročné může být přimět rostlinu kvést. Toto snažení může mnohdy trvat i několik let. Dobrým typem v tomto snažení, může být umístění rostliny z jara ven. V jiných ohledech jde o rostlinu velmi nenáročnou na pěstování, jediné co jí zajistit musíme je chladnější prostředí v období jejího klidu. Jde o dlouhodobou pokojovou rostlinu, která není mrazuvzdorná. Dávejte tedy pozor! I když v zimních měsících potřebuje chladné prostředí, teplota by nikdy neměla klesnout příliš nízko. Svůj původ má křín v subtropických a tropických oblastech a v našich podmínkách se běžně dorůstá do výšky, která se pohybuje v rozmezí od 70 do 150 cm. Nejde tedy vzrůstem o malou rostlinu, proto je dobré poskytnout jí pro její rozvoj dostatek prostoru.

Jak na pěstování rostliny křín

Rostlinu je potřeba zasadit do hlinité půdy a umístit ji na světlé stanoviště. Dbejte však na to aby na ní nedopadalo přímé a ostré slunce, které by jí rozhodně vůbec neprospělo. Pro pěstování jí naprosto bude vyhovovat naše běžná pokojová teplota, v období klidu je však nutný značný pokles teploty a to až na 8 – 10 °C. Pokud jí tento teplotní pokles nedopřejete, rostlině nejspíše nijak neublížíte, ale rozhodně se v dalším roce nedočkáte jejích krásných květů. Zálivka by měla být vydatná zejména v období od jara až do jejích prvních květů. S příchodem zimy a tím souvisejících dnů odpočinku je zálivku nutné značně omezit. Vzhledem k původu rostliny je také nutné udržovat zvýšenou vlhkost vzduchu. K tomu nám může dopomoci rosení a umístění nádoby spolu s rostlinou do misky s vlhkými oblázky, které nám nepřímo vlhkost vzduchu pomohou zvýšit. Důležité také je rostlině poskytnout dostatečný přísun živin. Proto bychom měli začít s hnojením ve chvíli, kdy se začnou objevovat první květy. Hnojit bychom měli jednou za 14 dní pomocí standartního tekutého hnojiva. V momentě, kdy listy odkvetou, můžeme s hnojením přestat.

Přesazování, množení, škůdci

Rostlinu nemusíme přesazovat vůbec často. Naprosto vyhovující je interval jednou za 3 – 4 roky. Samozřejmě přesazujeme vždy v jarních měsících. Pokud chceme rostlinu namnožit, činíme tak v létě pomocí dělení odnoží či semen. Další výhodou této rostliny je, že škůdci je napadána opravdu jen zřídka a nevyžaduje žádnou další speciální péči. Jen je dobré jednou za čas pomocí hadříku setřít prach, který se usazuje na listech.