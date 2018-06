Krásná magnólie do každé zahrady

Smysl okrasných stromů v zahradách je mnohem větší, než by mnoho lidí vůbec napadlo. Jejich účelem není jen vykouzlit příjemnou atmosféru na našem pozemku, slouží navíc jako větrolamy, útočiště pro hmyz a zároveň poskytují stín během slunných dnů. Hodí se do každé zahrady a na výběr máme vskutku pěknou řádku druhů. Jedním z takových stromů je například úchvatná magnólie neboli šácholan.

Druhy a kultivary

Magnólie patří k oblíbeným okrasným stromům zejména díky svým úchvatným květům, které připomínají japonské sakury. Vyšlechtěna byla již řada druhů a kultivarů, ať už se jedná o nízký keř nebo vysoký strom. V České republice je nejčastěji pěstovanou magnólií šácholan soulangeův. Pravděpodobně za to mohou jeho obrovské růžovo-bílé květy, které jsou velmi atraktivní pro pěstitele. Jde o hybridní strom, jenž vznikl ve Francii křížením dvou druhů čínských magnólií. U tohoto druhu se často setkáváme s jeho kultivary. Patří sem například bílá Alba Superba nebo třeba tmavě purpurová Nigra.

Okrasný, přibližně tři metry vysoký keř, představuje magnólie liliokvětá, která nachází svůj původ v Číně. Jejími světle růžovými květy se můžeme těšit od května do června. Je ideální volbou pro menší zahrady stejně jako šácholan hvězdovitý, jehož výška nepřesahuje tři metry a pyšní se sněhově bílými až 8 cm širokými květy. Velmi nápadné květy má také asi 2-3 metry vysoký keř šácholan sieboldův.

Zástupcem vysokého stromu s širokou korunou je šácholan obvejčitý. Tato magnólie dorůstá až 25 metrů a pochází z Japonska a Číny. Dalším představitelem vysokých magnólií je také šácholan zašpičatělý dosahující výšky až 20 metrů a původem z USA.

Pěstování a péče

Sazenice magnólií seženeme téměř v každém větším zahradnictví včetně jejich eshopů. Vysazujeme je nejlépe v březnu nebo dubnu. Jestliže se však rozhodneme pro výsadbu později, neměl by to být problém. Jedinou podmínku, jíž je třeba dodržet, je sázet stromek do teplé půdy, tedy nejpozději na podzim. Aby se stromu dařilo, měli bychom substrát, do nějž ho sázíme, smíchat s kompostem. Dosáhneme tak slabě kyselé nebo neutrální půdy, kterou magnólie potřebuje. Na závěr je třeba posypat půdu mulčovací kůrou pro udržení vlhkost. Hnojíme ideálně přírodními hnojivy – kompost, koňský hnůj, slepičince. Na zimu chráníme mladé stromky vrstvou čerstvého mulče. Starší vzrostlé stromy jsou mrazuvzdorné, takže není třeba přehnané péče.

Okrasa po celý rok

Plody magnólie jsou tvořeny souplodím měchýřků. Nejsou jedlé, avšak ani jedovaté, nemusíme se tedy bát pěstovat je na zahradě, pokud máme malé děti. Tyto stromy navíc vypadají dobře i bez květů. Dokonce existují stálezelené druhy, jako je třeba magnólie velkokvětá, která nám bude připomínat léto celý rok.