Krásná avšak nenáročná rostlina lopatkovec

Jedná se o velmi pohlednou ale i tak nenáročnou rostlinu. V zemi svého původu roste v keřích zastíněna mohutnými stromy. Kvete od jara do podzimu a z krásy jejích květů se můžeme těšit dlouhou dobu. Listy lopatkovce jsou tmavě zelené a dokonale doplňují tyto krásné bílé květy, které jsou navíc ozdobeny i smetanovými palicemi. Před tím, než květy začnou usychat, se pomalu začne měnit jejich barva a ta se postupně změní až do zelena. V určitou denní dobu květy dokonce i krásně voní.

Odrůdy rostliny

Spathiphyllum wallisii: tato odrůda se může dorůst až do výšky 30cm

tato odrůda se může dorůst až do výšky 30cm Petite a Mauna Loa: tyto dvě odrůdy se mohou bez problémů dorůst až do úctyhodných 60cm. Bohužel již není tak odolná, ale za to je mnohem vhodnější k případnému řezu

Charakteristika rostliny

Svůj domov má tato kvetoucí pokojová rostlina v Kolumbii. Její listy jsou střední, vejčité a v krásně zelené barvě. S jejími květy v něžně bílé barvě se setkáme v období od března do září. V našich podmínkách se běžně dorůstá do výšky v rozmezí od 20 do 70cm. Její šířka se pohybuje pouze okolo 20 – 30cm. Jde o nenáročnou rostlinu, takže se do jejího pěstování mohou pustit i téměř úplní začátečníci. Při správné péči jde o rostlinu dlouhodobou, z její krásy se tedy můžete těšit i po několik let. Lopatkovec je rostlinou vhodnou k řezu i k hydroponickému způsobu pěstování.

Jak na správné pěstování rostliny lopatkovec

Rostlinu bychom měli sázet do rašelinového substrátu či do jednotné zeminy. V letních měsících bychom pro rostlinu měli zvolit stanoviště spíše v polostínu. Silné a ostré slunce by totiž s největší pravděpodobností poškodilo její krásné listy. Naopak v zimních měsících bychom rostlinu měli umístit na co nejvíce slunné stanoviště. Jde o teplomilnou rostlinu, takže se jí skvěle daří v teplé místnosti. V zimních měsících by teplota nikdy neměla klesnout pod hranici 13°C. Tato rostlina je celkem odolná, a pokud se občas stane, že zapomeneme na zálivku, dobře to snese. Dokáže zvládnout i úplné vyschnutí substrátu. V letních měsících bychom lopatkovec měli zalévat klidně až dvakrát do týdne. V zimě pak tuto zálivku můžeme omezit pouze na jednou do týdne. Rostlina také vyžaduje poměrně vysokou vlhkost vzduchu, proto bychom ji měli často rosit. Dávejte však pozor a nikdy neroste přímo její toulce, které by poté mohly začít hnít. Květináč spolu s rostlinou také můžeme umístit do misky s obsahem navlhčených oblázků a tím nepřímo zvýšit vlhkost. V případě, že rostlina nemá dostatek živin, nejspíše nebude kvést. Proto je důležité ji jednou za dva týdny hnojit. Nikdy ji nehnojte častěji, v takovém případě by špičky jejích listů začaly zahnívat.

Přesazování, množení

Rostlinu přesazujeme každý rok vždy na jaře a nikdy nezapomeneme na dobrou drenáž. Nejlepší způsob množení rostliny je jejím dělením při přesazování. Množit lze i pomocí semen, které zakořeňují v půdě při teplotě nad 20°C. Tento způsob je však mnohem obtížnější než první zmiňovaný. Čas od času také musíme z listů setřít prach, činíme tak pomocí navlhčeného hadříku či rostlinu můžeme klidně umístit pod proud tekoucí vody.