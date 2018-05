Krásná, ale málo známá abélie

Abélie je krásný, elegantní přízemní keř, který dokonalým způsobem dokáže rozsvítit vaší zahradu. Navíc jde o keř, který bude plnit dekorativní funkci po většinovou část roku, abélie se tak tedy rychle stane dokonalým doplňkem vaší zahrady. Její listy jsou drobnější, vejčité a lehce zašpičatělé. Jejich barva je v letním období tmavě zelená, ale s příchodem podzimu se listy začínají zbarvovat do krásně červených odstínů. Jde o kvetoucí keř, jehož květy jsou bílé a trubkovité s mírným růžovým podtónem. Pokud abélii ještě nemáte ve své zahradě, je čas na změnu!

Známé odrůdy abélie

A. grandiflora: tato odrůda je zdobena pouze bílými květy

Francis Mason: tuto odrůdu zdobí krásné, vonné květy v bílé barvě s růžovým podtónem

Dwarf Purple: tuto odrůdu poznáme podle levandulově zbarvených květů

Charakteristika rostliny

Tento půvabný okrasný keř má svůj původ v Japonsku, jde tedy o rostlinu poměrně exotického původu. Doba, kdy na něm můžeme pozorovat krásně zbarvené květy, začíná měsícem červnem a končí v říjnu. Kromě toho, že jsou květy závisle na odrůdě nádherně zbarvené, většinou také nádherně avšak poměrně jemně voní. Jde o keř, který není nijak náročný na pěstování, jeho pořízení se tedy rozhodně nemusíte bát, protože nebude vyžadovat žádnou speciální, či zvýšenou pozornost. Naprosto skvěle bude vypadat v různých typech skupinových výsadeb, ale také i ve větších skalkách. V případě, že nám některé výhony namrznou, je vždy dobré je zkrátit, protože po takovém zásahu začnou větve opět velmi rychle obrůstat a poté opravdu bohatě začnou kvést. Jde o rostlinu, která obecně dokáže mrazům vzdorovat, ale potřebuje nějaké zimní přikrytí. Navíc abélie je keřem hodně vytrvalým, na zahrádce tedy dokáže svou dekorativní funkci plnit poměrně dlouhou dobu.

Jak abélii správně pěstovat?

Jak jsme již výše zmiňovali, jde o keř poměrně nenáročný. I tak ale samozřejmě musíme dodržovat určitá pravidla, aby se abélii na naší zahradě dařilo co nejlépe a co nejdelší možnou dobu. Naprosto skvěle se bude hodit na místo poměrně slunné s lehčí a velmi dobře propustnou půdou. Jiné přísné požadavky na půdu abélie nemají, ale vždy se jim bude mnohem lépe dařit v půdě úrodné a mírně kyselé. Je také dobré, pokud půda není nijak trvale zamokřena. Myslete také na to, že se tento keř obvykle dorůstá do výšky kolem tří metrů, je dobré s tím počítat tak, abychom si pro něho vytyčili dostatečný prostor. Již jsme zmiňovali, že jde o rostlinu, která sice dokáže mrazům odolat, ale aby se tak stalo, bude potřebovat nějakou zimní přikrývku. Na přikrytí rostliny bude naprosto ideální použít chvojí, či suché listí, které nám rostlinu dokáže skvěle izolovat od případných mrazíků. Pokud se přeci jen stane, že abélie namrzne, nezoufejte. Opravdu stačí namrzlé větvičky ořezat a rostlina pak rychle a dokonce ještě mnohem lépe obrazí. Tato zimní přikrývka je však nutností především u rostlin mladších, které se s případnými mrazíky dokáží poprat jen s obtížemi. Pokud je takto ochráníme, určitě nám to vrátí svými nádhernými květy v příští sezóně. V případě, že budeme chtít rostlinu namnožit, volíme běžný způsob odstranění jejích řízků, které necháme následně zakořenit.