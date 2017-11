Kozí mléko pro duševní vývoj dětí?

Zamysleli jste se někdy nad tím, proč je každé dítě jiné? Jak a kdy se u něj vyvíjí mozek, schopnost učení, paměť, soustředění? Jak to, že některé dítě je divoké a jiné klidné? Existuje nějaká možnost, jak své dítě podpořit? A proč zrovna moje dítě trpí ADHD? To jsou otázky, které si klademe v souvislosti s rozvojem dětské psychiky. Ta je velmi důležitá, a proto by nás mělo zajímat, co můžeme udělat pro to, abychom její vývoj maximálně podpořili. Víte vůbec, že velmi důležitá je především strava?



Největší změny v lidském mozku proběhnou během prvního roku života, kdy se mozek objemově zdvojnásobí. Kromě velikosti se mění i množství nervových spojení, neustále se vytvářejí nové nervové dráhy, které umožňují přenos nervových signálů. Duševní schopnosti se vyvíjejí od samého narození. „S dosažením konečné velikosti mozku (cca 5. – 6. rok věku) rozvoj nervové soustavy nekončí, nýbrž dále pokračuje až do zralého věku,“ říká Ing. Hana Poskočilová, odborná poradkyně pro výživu a vývoj potravin společnosti Goldim.

Podpořte duševní vývoj dětí

Pro správný vývoj mozku jsou velmi důležité nejrůznější aktivity, ale také výživa. „Mezi hlavní výživové látky patří nenasycené mastné kyseliny (NEMK). Dále bílkoviny, vitaminy skupiny B, minerály – železo a stopové prvky – jód a zinek,“ říká poradkyně a vysvětluje: „Lidský mozek je přibližně z jedné třetiny tvořen NEMK, které mají klíčový vliv na psychomotorický a mentální vývoj dítěte. Vědeckými studiemi, které proběhly u nás i v zahraničí bylo prokázáno, že tyto látky podporují schopnost učení, rozvoj paměti a soustředění u dětí i dospělých.“

U dětí můžete ovlivnit depresi i hyperaktivitu

Podle výživové poradkyně je alarmující, že v dětské stravě a také např. ve stravě těhotných žen je příjem NEMK nedostatečný. Podle posledních studií může mít tento nedostatek negativní vliv na počet předčasných porodů, na rozvoj duševních schopností, především na zhoršení paměti a schopnosti soustředit se. Tento nedostatek má svůj vliv také na nervozitu i úzkost a bývá spojován také s vyšším rizikem depresí u dětí i u dospělých. Bohužel se skutečně mohou vyskytovat již u dětí. Vhodnou výživou je do jisté míry možné pozitivně podpořit průklidnění v souvislosti s obohacením jídelníčku o nenasycené mastné kyseliny.

Kozí mléko jako elixír na lidský mozek?

„Bylo zjištěno, že kozí mléko obsahuje látky, které pomáhají podpořit správný vývoj mozku u dětí a navodit duševní rovnováhu,“ říká Poskočilová a vysvětluje: „Pomáhají podpořit paměť a soustředění, mírní pocity úzkosti. Kozí mléko obsahuje významný podíl nenasycených mastných kyselin a dalších látek nezbytných pro správný vývoj a činnost mozku. Tyto poznatky je možné využít také u dětí neklidných, citlivých a úzkostných. U kojenců, kteří nemohou být z nějakého důvodu kojeni, je velmi prospěšné podávat kojeneckou výživu na bázi kozího mléka, neboť se jedná o přirozený zdroj NEMK, který kojená miminka přijímají z mateřského mléka. O výhodách kojeneckých mlék na bázi kozího mléka pro kojence a malé děti vás přesvědčí každý lékárník.“

Kozí mléko proti nervozitě

Z uskutečněných vědeckých studií také vyplývá, že kozí mlého se může pozitivně uplatit při stresu, pomoci zmírnit vnitřní napětí a navodit duševní rovnováhu. Pravidelná konzumace kozího mléka u dospělých napomáhá také ke snížení nervozity a předpokládá se i snížení počtu záchvatů migrén.



Tip! Jídelníček pro rodinu

Nezapomeňte na význam zdravého jídelníčku své rodiny z pohledu NEMK obecně! Alespoň 2x týdně zařaďte tučnější mořské ryby (losos, makrela). Tím pokryjete potřebnou dávku kyseliny dokosahexaenové (DHA), cenné NEMK. Pro studenou kuchyni používejte kvalitní rostlinné oleje lisované za studena (slunečnicový, lněný, řepkový, sojový). Výborným zdrojem kyseliny alfa-linolenové (ALA) jsou oříšky (vlašské), semínka (dýňová, slunečnicová), obilné klíčky, mandle, sója a listová zelenina. Jídelníček dětí i dospělých můžete zpestřit kozí kaší, která přináší všechny benefity kozího mléka.



Nezapomínejte na aktivity

Samozřejmě jiné aktivity volíme pro miminko a jiné pro předškoláka. Obecně platí, že činnost pro dítě musí být přiměřená jednak jeho věku a jednak jeho mentálnímu vývoji. Dítě se učí prakticky všemi činnostmi, které provozuje. „Velký význam v dětství mají hry, pozorování a napodobování druhých osob, dále pak nejrůznější dětské aktivity: kreslení, sportovní hry, zpěv, hra na hudební nástroje a ve školním věku samozřejmě vyučování,“ říká Hana Poskočilová. Denní program dítěte by měl být pestrý a vyvážený. Pro správný duševní vývoj dítěte je ale také velmi důležitý dostatek odpočinku, kvalitní výživa a dostatek kvalitního spánku.