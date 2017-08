Kompost-konečně víme jak na něj!

Euromedia Group a.s., ESENCE nově vydává knihu Pauline Pearsové, která by se dala zařadit do kategorie knih pro každého zahrádkáře.

Přehledná příručka o organickém kompostování uvádí historii kompostování a podrobně rozebírá jednotlivé kroky různých metod: od vysvětlení základních procesů, které v kompostu probíhají, přes výběr nádob, výrobu vlastního kompostiště, přípravy a zpracování materiálu až po volbu nejvhodnějších zahradních a kuchyňských rostlinných zbytků. Nechybí ani kapitola o vermikompostérech či méně tradičních technikách kompostování, jako je japonské bokashi nebo kompostování v zemním průlehu. Kniha rovněž uvádí, na jaké plodiny se hodí ten, který kompost, a na závěr rozepisuje přehledný seznam živočichů, kteří v kompostu žijí.

Soutěž o 5 knih Kompost v ceně á 350 Kč

Jak soutěžit? Stačí odpovědět na jednoduchou otázku a mít trochu štěstí! Knihu pošleme pěti vybraným soutěžícím, kteří správně odpoví, kolik stran má zmiňovaná kniha. Nezapomeňte připsat také svoji adresu! Správné odpovědi posílejte na soutěžní mail soutez@prima-receptar.cz nejpozději do soboty 26.8.2017.

