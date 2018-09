Klasika ke kávě, aneb jak upéct nejlepší štrůdl

Jablečný závin neboli štrůdl. Lahoda, která pochází z Rakouska, ale u nás se velmi rychle ocitla jako doma. Ještě aby ne, kdo ho jednou ochutnal, určitě jeho chuti velmi propadl. Za to, že štrůdl můžeme připravovat i my, můžeme poděkovat tomu, že se naše a rakouská kuchyně velmi propojila. My jsme získali spoustu dobrot a stejně tak tomu je i na rakouské straně, kde zase získali spoustu receptů na naše lahodné pokrmy.

Jak je na tom celá historie štrůdlu?

Abychom se dostali do úplného začátku, musíme se vrátit až do 19. století. Jako první se štrůdl dostal samozřejmě do šlechtických kuchyní a až posléze se jeho příprava začala rozšiřovat i na venkov. Jeho příchod byl vlastně na stejné časové ose, jako rušení černých kuchyní. V tuto dobu se do kuchyní totiž začaly dostávat i trouby, které jsou tak nezbytné pro jeho přípravu. Konzumaci štrůdlu také velmi podpořilo i cílené pěstování ovoce. V padesátých letech 19. století se recepty na štrůdl dostávají i do českých kuchařek. Ale v Čechách se zatím píšou recepty jen na dva druhy štrůdlu. Oproti tomu kuchařky z Německa uvádí variant až 20. Podle těchto kuchařek jste si mohli například připravit štrůdl rýžový, třešňový, čokoládový, citrónový a samozřejmě také jablečný. Tyto kuchařky uváděli také i více variant na těsta. Mohli jste si tak připravit těsto tažené, máslové, bramborové nebo kynuté. Češi tomuto pokrmu přišli na chuť přibližně až ve 20. století, kdy se štrůdl konečně stává stálou nabídkou i ve vyhlášených kavárnách.

Jaká jablka použít aby byl štrůdl dokonalý?

U přípravy tohoto pokrmu si musíme dávat pozor na 3 nejdůležitější body. Prvním je výběr správných jablek, druhým je správné těsto a tím posledním správně nastavená trouba. Pokud chcete při výběru správné odrůdy vsadit na jistotu, sáhněte po jablkách Granny Smith. Tato odrůda je považovaná za to nejlepší, co můžete do štrůdlu dát. Na ochutnání se vám mohou zdát poměrně kyselá, ale nebojte, ve štrůdlu se to ztratí. Obecně za jablka vhodná k přípravě štrůdlu považujeme právě mírně nakyslé odrůdy. Odrůda Granny Smith se navíc může pyšnit poměrně pevnou strukturou. Jablka můžete do náplně nastrouhat, ale doporučujeme je spíše krájet na plátky, tak si jejich chuť mnohem více užijete.

Z jakých druhů těst lze štrůdl připravit?

Stejně tak jako náplň nemusí tvořit pouze jablka, stejně tak se mohou lišit i druhy připravených těst. Vybrat si tedy můžete z těsta taženého, křehkého nebo listového. Z této nabídky je těsto tažené považované za to nejtradičnější. Právě štrůdl z tohoto těsta vám budou podávat v některé z luxusních kaváren ve Vídni. Pokud chcete ale vyzkoušet něco jiného, nebo prostě jen pospícháte, zkuste těsto křehké, nebo listové. Pokud opravdu pospícháte a potřebujete rychlý dezert, doporučujeme listové těsto, to totiž lze v obchodech zakoupit už připravené a vy ho tak jen naplníte a máte hotovo.

Jak na štrůdl jako z Vídeňské kavárny?

I takovou lahodu si můžete připravit doma a všechny členy rodiny tak doslova ohromit. Na tuto lahodu budete potřebovat:

Na těsto:

280 g hladké mouky

100 ml teplé vody

2 lžíce oleje

½ lžičky citronové šťávy nebo octa

1 velké vejce

špetku soli

100 g rozpuštěného másla

Na náplň:

1 kg očištěných jablek

4 lžíce strouhanky

3 lžíce krupicového cukru

1 lžička mleté skořice

rozinky / vlašské ořechy

Nejprve si do velké mísy prosejeme mouku a v ní uděláme důlek, do kterého vlijeme rozmíchanou citronovou šťávu s vejcem, vodou, olejem a solí. Od středu začneme pomocí nože zpracovávat, až to nepůjdeme, zapojíme do práce čisté ruce. Takto si připravíme měkké, nelepivé těsto. Pokud se nám zdá, že je moc suché můžete přidat trochu vody, pokud naopak moc lepí, přidejte mouku. Zpracováváme ho do té doby, dokud nemá požadovanou konzistenci. Poté vytvoříme nízký bochánek, který necháme alespoň půl hodiny odpočinout. Nejlépe uděláme, pokud ho na tento odpočinek uložíme pod nahřátý hrnec. V tuto chvíli přichází čas jablek. Oloupeme je a zbavíme jadřinců a nakrájíme na tenké plátky. Poté vezmeme těsto, které překrojíme, jednu polovinu si vezmeme a druhou vrátíme zpět. Rozválíme tenký obdélník, který opatrně vytahujeme rukou do všech směrů. Těsto potřeme rozpuštěným máslem, posypeme strouhankou a polovinou jablek. Z každé strany necháme alespoň 2 centimetry velké místo bez náplně. Lehce posypeme cukrem, skořicí, oříšky a rozinkami. Zavineme od kratší strany a přendáme na plech a ještě jednou potřeme máslem. Pečeme v troubě předehřáté na 200 °C, horkovzdušnou pouze na 180 °C přibližně hodinu.