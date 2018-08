Klanopraška čínská (Schizandra chinensis)

Krásná, zdraví prospěšná liána, která se velmi nápadně podobá námi známému rybízu. Klanopraška je u nás zatím ještě poměrně neznámá rostlina a spíše se s ní setkáte v sušené, či kandované formě. To je ale velká škoda, protože ač jde o rostlinu exotickou, dá se velmi dobře pěstovat i v našich podmínkách. Jak již název rostliny napovídá, původ hledejte až v daleké Číně. Jako doma se ale také cítí v Japonsku a jižním Sachalinu.

Proč se vyplatí klanoprašku pěstovat?

Jak jsme již zmiňovali, rostlině se bude velmi dobře dařit i v našich podmínkách, proto se určitě nebojte pustit do jejího pěstování. Jistě se stane vaší oblíbenou rostlinou ať už kvůli svému vzhledu, nebo kvůli výjimečným léčivým účinkům. Klanopraška je oblíbená především kvůli velmi vysokému obsahu vitamínu C, ale také i díky tomu, že obsahuje velké množství látky zvané schizandrin. Tato látka má blahodárné účinky na celé naše tělo. Bude vám přínosná v boji s poškozenou imunitou, ale může se také stát skvělým přírodním afrodisiakem.

Plody klanoprašky jako zázrak

I samotné plody rostliny jsou doslova nabyté zdravím. A mohou nám pomoci v boji s velkou únavou, chudokrevností, depresích. Dokonce nám mohou pomoci i v boji s onemocněním jater, plic a střev. Lidé, kteří trpí hypertenzí a trápí je srdeční choroby, by se ale užívání plodů klanoprašky měli raději vyvarovat. Mezi vedlejší účinky klanoprašky totiž patří i porucha srdeční činnosti.

Jak na pěstování?

Jak jsme již zmínili, i když jde o rostlinu exotickou, dobře se jí daří i v našich podmínkách, a proto byste se jejího pěstování rozhodně neměli děsit. Navíc jde i o rostlinu vytrvalou. Pokud jí vyberete vhodné stanoviště a poskytnete správnou péči, vydrží dělat parádu klidně i 20 let. Klanoprašku se snažte zasadit na teplé místo a nezapomeňte na to, že jde o popínavou rostlinu, takže ke správnému růstu bude nutností nějaká opora. Tu vám může poskytnout například i vaše pergola a ta navíc bude vypadat doslova nádherně. Sázejte do spíše měkké půdy, která bude dobře propouštět živiny a pokud budete sazenic vysazovat více, vždy myslete na to, aby od sebe měly alespoň jeden metr odstup. Pokud se obáváte slunečních paprsků, vůbec nemusíte. Klanopraška se totiž řadí mezi milovnice slunce. Jediné co je třeba chránit před spálením je kořenový systém. Ve vedrech určitě nezapomínejte na pravidelnou zálivku a také nezapomínejte na pravidelné hnojení. U dospělých rostlin je znám fakt, že se zvládnou poprat i se zimními mrazíky. Mladší rostliny je ale rozhodně nutné před zimou chránit přikrytím.

Jak plody zpracovat?

Možností zpracování je nepřeberná škála. Je jen na nás, který způsob si vybereme. Můžeme se rozhodnout pro zamražení, sušení nebo zavařování. Rozhodně se ale také můžete rozhodnout pro jiné a velmi zajímavé způsoby zpracování. Můžeme si tedy například připravit marmeládu, likér či víno a to zní již velmi zajímavě, že?