Když vybíráte nové dveře

Jakoukoliv domácnost si asi jen těžko představíte bez dveří, ale když si zařizujete interiér, jsou dveře často to poslední, na co si vzpomenete. Přitom jsou úplně stejně důležité jako jakákoliv jiná část domu či bytu, také s nimi přicházíte do styku každý den a budete na ně koukat podstatnou část svého života. Proto byste se rozhodně měli zamyslet nad tím, jak vybrat dveře?

Jak vybrat dveře?

Snad každý člověk vybírá především očima, hned při prvním pohledu víte, co se vám líbí a co ne. A pohledová stránka je důležitá i v případě interiérových dveří. Každý se chce obklopovat pěknými věcmi. Vzhled dveří by však neměl být jediným ukazatelem, který při výběru zvolíte. V úvahu byste měli brát i další podstatné věci. Tou je třeba charakter místnosti. Do pracovny či ložnice potřebujete dveře, které tlumí hluk, v tom případě si zřejmě nevyberete celoskleněné dveře. Ty naopak oceníte v místnostech, kde chcete mít dostatek světla. V případě celoskleněných dveří však raději vybírejte takové, jež mají zesílené kalené osmimilimetrové bezpečnostní sklo, vyhnete se tak ošklivým nehodám. Důležitý je také způsob otvírání. Buď pořídíte klasické dveře s křídlem, nebo posuvné dveře, které jsou v současné době čím dál více oblíbené díky úspoře místa v menších bytech. Vybírat můžete mezi přichycením na zeď, nebo do stavebního pouzdra.

