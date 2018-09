Kdy začít sklízet a jak množit křen?

Křen je bezpochyby rostlinou, kterou může pěstovat opravdu každý, roste doslova opravdu téměř sám. Velmi často ho můžete spatřit na zahradách, ale také se velmi často rozrůstá i na lukách, či polích. V našich kuchyních je jako doma již od 12. století. Všichni dobře určitě znáte jeho chuť a dle té jde dobře odvodit, že je velmi významným zdrojem vitamínu C. Mimo to ale obsahuje velké množství jiných vitamínů a to například draslíku, vápníku, hořčíku a železa. Křen je skvělou přílohou k masům a to zejména k těm více tučným, ty opravdu skvěle doplní. Nekonzumujte ho velké množství, mohlo by vám být nevolno. Pokud ho budete jíst s mírou, bude pro vaše tělo naopak velmi prospěšný.

Jak na jeho sklízení?

Ideální doba sklizně křenu právě pomalu nastává. Zpravidla se řídíme podle jeho listů. Ve chvíli, kdy se začnou objevovat první mrazíky, začnou jeho listy pomalu odumírat a právě v ten okamžik nastává čas k jeho sklizni. Pokud křen pěstujete v záhoně, připravte se tedy na jeho sklizeň. Buďte však opatrní na jeho kořeny. Křen opatrně vyryjte a odstraňte jeho hlavní kořen ale i kořeny postranní. Ty ale nevyhazujte a také je uchovejte stejným způsobem jako křen. Nebojte, kořeny nebudete konzumovat. Ty uchováváme k jinému účelu a tím je následná jarní výsadba. Sklizený křen očistěte od zbytků hlíny, ale pozor neumývejte ho! V takovém případě by mohl velmi rychle zplesnivět a vaše úroda bude zničená.

Jak na domácí množení křenu?

Křen nepatří mezi rostliny, které byste doma nezvládli namnožit, takže se nebojte pustit se do práce. Křen má velmi rozvětvený kořenový systém, který je obohacen o velmi silnou schopnost regenerace. A právě toho využíváme při jeho množení. Křen tedy množíme vegetativně pomocí kořenových oddělků. K tomu abychom docílili žádoucího válcovitého tvaru, bude třeba rostlině trochu pomoct. Budeme muset opakovaným způsobem do procesu růstu zasahovat tak, abychom zabránili tvorbě malých a tenkých kořínků. Dalším důležitým bodem je odstraňovaná květů, které jsou sice hezké, ale velmi vysilují kořen.

Víceleté nebo jednoleté pěstování?

Pěstování víceleté je také občas nazýváno Malínským způsobem pěstování a to právě díky vesničce, která je jeho pěstováním pomocí tohoto způsobu proslulá. A jak na to? Kořenové řízky, které by měly být silné kolem dvou centimetrů a dlouhé asi 10 centimetrů vysadíme na podzim, nebo hned z jara přímo do půdy do hloubky asi 15 centimetrů. Ve chvíli, kdy na jaře začnou výhony rašit, přichází čas na motyčku. Pomocí té se opatrně musíme dostat přímo k řízku a necháme jen asi 2 výhony. Ostatní odstraníme a spolu s nimi odstraníme také všechny tenké kořínky. Stejný postup pak znovu zopakujeme také v létě. Při této činnosti buďte ale opatrní, nesmíte odstranit žádné potřebné kořeny. Na podzim, když přijde čas na sklízení, se jen dostaneme pod hlínu, odstraníme křen a poté už jen zeminu znovu přihrneme. Pokud budete při tomto způsobu postupovat správně, můžete ho s úspěchem praktikovat klidně i 10 let.

Pěstování pomocí jednoletého způsobu není tak staré jako pěstování víceleté, ale i tak se pomalu dostává do obliby. Pokud se rozhodnete pro tento způsob, křen do půdy vysaďte v březnu. Při tomto způsobu množení budeme využívat boční kořeny, které jsme v předešlém roce při sklízení odstranili. Vysadit bychom je měli šikmo do mělkých brázd. Aby křen dobře rostl, v červnu si na něj budete muset vzpomenout. V tomto měsíci opatrně odhrňte hlínu, odstraňte tenké a nepotřebné kořínky a zeminu opět zahrňte. Sklizeň křenu přichází v pozdním podzimu a vždy musíme ze zeminy odstranit naprosto vše, jinak by hrozilo riziko velkého útoku plevele.