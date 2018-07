Kdy se vrátí investice do nízkoenergetické stavby? Za 10-15 let

Náklady na bydlení tvoří v současnosti stokrát omílané téma. Jak je co nejvíce snížit? Oblíbeným tématem jsou dnes proto nízkoenergetické stavby, které by vám měly významně snížit náklady na vytápění. Ruku v ruce s tím jde ale nezbytná otázka: Kolik mne bude výstavba nízko energetického domu vlastně stát a kdy mohu počítat s návratností této investice?

Musíte si ohlídat kvalitu prací

V úvodu musíme zdůraznit jednu důležitou věc. Aby nízkoenergetický dům skutečně splnil svůj úkol, to znamená, abyste díky němu ušetřili peníze, musí být projekt i stavba naprosto perfektní. Tedy dotažený do detailu. Vinou nekvalitní stavební práce se jinak může stát, že dům nebude plnit účel, bude z něj unikat teplo i tam, kde by nemělo. Na návratnost investice pak budete logicky čekat mnohem déle. Proto je dobré, když bude spolupracovat architekt, projekt, stavební firma i dodavatel vytápění a vše se bude řešit jako jeden celek. Zároveň je třeba hlídat kvalitu prací během celého procesu výstavby. Je dobré vybrat firmu, která už má s podobnými stavbami zkušenosti.

Jakou spotřebu tepla mají domy:

Starší bez zateplení až 200 kWh na m 2 za rok

Novější bez zateplení asi 115 kWh na m 2 za rok

Nízkoenergetické cca 50 kWh na m2 za rok

Jak vlastně nízkoenergetický dům vypadá?

Pokud se budete dívat, na první pohled ho vůbec nepoznáte od běžného domu. Staví se jak z cihel, tak i ze dřeva, využívá se jak ploché, tak také sedlové střechy. Odlišnost tkví v tom, že stavební materiály a technologie jsou maximálně přizpůsobeny výsledku – tedy snaze docílit energetické úspory. Proto se používají kvalitnější, dražší materiály a stavební postupy, které toto zajistí. Například jde o okna s lepšími izolačními vlastnostmi, dále lepší izolace domu. Také se počítá s většími prosklenými plochami na jižní straně domu – tím získáváte více energie ze slunce.

Výstavba se prodraží o cca 10 %

Logicky namítnete, že to všechno samozřejmě výstavbu domu prodraží. Ano, je to tak. Když budete řekněme na stavbu malého rodinného domku počítat s náklady cca 3,5 milionů korun, pak budete-li chtít nízkoenergetický dům, vydáte za něj asi o 10 % více čili cca 3,85 milionu. Důležitým faktorem potom je kolik za rok protopíte v případě normálního domu – tam se můžete pohybovat v různých dimenzích podle toho, čím topíte od např. 15 000 až po 50 000 Kč (nejvyšší náklady jsou u vytápění elektřinou, plyn je levnější, ještě levnější dřevo).

Roční úspory i desítky tisíc

U nízkoenergetického domu protopíte o polovinu nebo ještě méně – úspory se odhadují až na 60 %. Řekněme tedy, že za rok byste u klasického domku protopili plynem 35 000 Kč, v případě nízkoenergetického domu vás topení plynem vyjde na pouhých 40 % této sumy, tedy 14 000 Kč. Pak je roční úspora je 21 000 Kč. Potom se vám investice 350 000 Kč navíc vrátí za 16 let. Odborníci jsou ale ještě optimističtější a většinou uvádějí i 10-15 let, protože u nových domků jsou úspory ještě vyšší. Vzhledem k životnosti domu je to velmi příznivá bilance.