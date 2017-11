Kdy letos začíná advent?

Těšíte se, až vyndáte vánoční výzdobu, světýlka, dekorace, balicí papíry a nasajete vánoční atmosféru. Už aby to bylo! Ale!…..není příliš brzy na pečení? Není příliš brzy na tu výzdobu? Není příliš brzy na koledy? Vždyť advent začíná až příští neděli!

Vánoční advent čítá 4 týdny před Štědrým dnem, respektive 4 neděle. V dřívějších dobách kdy lidé pracovali především v zemědělství od jara do podzimu s nadcházející zimou a vánočním adventem přicházelo období klidu, ale také půstu. Doba se změnila, lidé se již tolik nepostí a o klidu nemůže být ani řeč. Vygruntovat celý byt, či barák, nakoupit zabalit dárky celé široké rodině. Uzavřít účty v práci a dodělat všechny resty s blížícím se koncem roku. I když se sebevíc připravujete na to, že letos to určitě všechno stihnete, protože začnete dřív, tak to prostě nejde. Ale klid. Znáte to, když nejde o život, jde o…..nic. Ježíšek vyrostl ve chlévě a neumytá okna vám určitě odpustí. Vánoce nejsou o dárcích, ale právě o rodině, klidu, vyprávění, pohádkách a návštěvách. V novém roce je vždy ze začátku jakási „doba hájení“ a vy to prostě stihnete dodělat i tam.

1.adventní neděle – železná

Takže si s klidem a vzrušením z očekávání užijte první adventní neděli, neboli železnou neděli, která letos připadá na 3.12.2017. Jistě bude ve vašem nebo sousedním městě probíhat rozsvícení vánočního stromu s vánočními trhy, kde pořídíte adventní věnec s typickými 4 svíčkami. Kupte si domu medovinu, nebo svařák, zapalte večer první svíčku a pusťte si Lásku nebeskou. Nástup vánoční atmosféry je téměř jistý.

Udělejte si seznam dárků, zkuste většinu objednat prostřednictvím internetu a vyhnete se tak přeplněním krámům s kýchajícími lidmi.

První prosincový víkend se klidně pusťte i do pečení vánočního cukroví, máte-li chuť a čas. Připravte si křehká těsta různých příchutí, ty mazané marmeládou klidně dokončete. Avšak na plnění krémem ještě počkejte. Určitě skladujte cukroví v chladném, suchém prostředí.

2.adventní neděle – bronzová

Druhá adventní nedělá – bronzová – připadá na 10.12.2017. Většina obchodů je milosrdná a dá vám možnost nakoupit další vánoční dárky i v neděli. Pokud je zvládnete rovnou zabalit, později si budete vděční, že jste to již udělali. Přeci jenom první dárek je zabalen precizně, ten 30tý, zrovna pro tchyni, už má vady na kráse a sem tam lepenka nevadí…

Pusťte se do pečení kokosek a cukroví ze sněhového těsta.

Zopakujte akci se svařákem, nebo vaječným koňakem a dopřejte si adventní koncert, nebo dobročinnou akci v psím útulku.

3.adventní neděle – stříbrná

Třetí adventní neděle – stříbrná – připadá na 17.12.2017. Již se kvapem blíží toužebně očekáváný Štědrý den. Vy buďte v pohodě, skoro vše stíháte. Zapalte třetí svící na vašem adventním věnci a pusťte se do nepečeného cukroví. Udělejte i krémové náplně do cukroví. Zde přichází období: Nejezte mi to cukroví!, které končí obdobím: Vy to vůbec nejíte!

Už je určitě správný čas na Kevina. Film Sám doma se stal už takovou vánoční klasikou.

4.adventní neděle – zlatá

A je to tu – 4tá adventní neděle, ta zlatá, letos vychází na 24.12.2017. Osmažte řízky, dochuťte salát, prostřete stůl, zapalte i tu poslední vánoční svící a užijte si klidné Vánoce s rodinou a těmi nejbližšími. A jestli něco nevyšlo, jak jste chtěli, nevadí, vždyť za rok budou Vánoce zas. A nebo si nalijte ještě jeden svařák a určitě nezapomeňte na Popelku.